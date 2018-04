330 43

La alcaldesa de Cáceres resalta que las cuentas recogen "todos" los proyectos demandados por la ciudad

4/04/2018 - 13:22

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha resaltado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 recogen "todos" los proyectos solicitados por la ciudad como el tren de alta velocidad, la reforma del Museo Provincial, la rehabilitación de la muralla, las depuradoras, o la construcción de la ronda Sureste, por lo que pide a los diputados extremeños de todos los signos políticos que voten a favor para sacar adelante las cuentas.

CÁCERES, 4 (EUROPA PRESS)

Nevado ha indicado que Cáceres es una de las cuatro provincias españolas que "más crece" en los PGE y, por lo tanto, "nadie que quiera a Cáceres puede decir que no a un presupuesto expansivo que da respuesta" a diversas inversiones en infraestructuras que se han venido reivindicando de "manera histórica" en la región y en la capital cacereña.

Según ha dicho, en las cuentas estatales está "todo lo que se ha ido demandado" y que depende del Gobierno central, ya que hay otros proyectos que son competencia de otras administraciones a las que, de paso, también ha pedido "ese esfuerzo y ese compromiso con la ciudad".

"El Gobierno de España está comprometido con Cáceres y con los extremeños y ahora tenemos que levantar la mano a favor de lo que hace posible el cumplimiento de nuestras expectativas y de nuestros sueños", ha subrayado la regidora que ha calificado los PGE como "muy cacereños".

Por ello, ha pedido el respaldo de los distintos grupos para que salgan adelante porque, a ella "no" le cabría "ninguna duda" en votar a favor si "algún grupo político tuviera la posibilidad de ofrecer cinco diputados extremeños para apoyar lo que es bueno para la tierra", ha recalcado.

DEJAR LAS PANCARTAS

En relación a las reivindicaciones de las subidas de las pensiones, la alcaldesa cacereña ha señalado que "este es el momento de decirles que sí a los pensionistas cacereños" y ha criticado que se participe en manifestaciones que piden una revalorización de las pensiones y luego no se apoye un presupuesto que contempla esa demanda.

"No nos sirve que la gente se ponga el frente de una manifestación y cuando hay una solución se esconda debajo de esa pancarta y, por lo tanto, si pensamos en los pensionistas, en los funcionarios públicos, en las inversiones y en el ansiado tren extremeño, necesitamos que alguien dé un paso adelante y diga que sí a Cáceres a través de los presupuestos", ha manifestado a preguntas de los medios sobre este asunto tras un acto de apoyo al Día Mundial de la Salud.

"Yo he encabezado también las manifestaciones a favor del tren y ahora hay que encabezar la respuesta que los extremeños están demandando de los políticos para que eso sea una realidad", ha añadido la regidora que concluye que "no tiene sentido gritar en la calle y luego no levantar la mano cuando las partidas de un presupuesto dicen que sí a lo que piden los extremeños y los cacereños".

PUBLICIDAD