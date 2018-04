330 43

La Ingobernable responde con churros a la orden de desalojo que el Ayuntamiento ya anunció que no ejecutaría

4/04/2018 - 11:14

El centro social autogestionado La Ingobernable ha respondido con una chocolatada con churros y el hashtag en redes #MenosPorrasMasChurros a la orden de desalojo fechada para este miércoles y que el Ayuntamiento de Madrid ya anunció que no ejecutaría.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Consistorio avanzó el pasado 15 de marzo que no desalojaría a La Ingobernable y que además desarrollará un plan de usos para el espacio conjuntamente con el tejido asociativo, vecinos y vecinas así como con movimientos sociales.

Desde La Ingobernable convocaron una rueda de prensa días después, el 21 de marzo, en la que exigieron la rescisión efectiva de la cesión a la Fundación Ambasz, el cierre del expediente y la garantía de no desalojo y la puesta en marcha de un proceso de diálogo.

"Hoy no tenemos respuesta formal de estas tres exigencias", explica La Ingobernable en Twitter. En cuanto al desalojo --previsto a las 10 horas de este miércoles-- aseguran no tener una notificación formal de que la orden de desalojo no se vaya a ejecutar.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que el Ayuntamiento sigue con el proceso administrativo. Una hora después de la prevista para el desalojo, el centro social autogestionado se felicitaba por su continuidad.

"Ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Madrid. Exigimos rescisión efectiva de la cesión a Ambasz, el cierre del expediente y garantía de no desalojo y proceso de diálogo", han trasladado.

