CCOO y UGT se concentran en Cibeles para visibilizar el drama de los accidentes laborales tras el último fallecido

3/04/2018 - 14:13

UGT y CCOO de Madrid se han concentrado este martes frente al Ayuntamiento de Madrid para visibilizar el drama de los accidentes laborales después de que el pasado viernes falleciera un trabajador del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, han informado los sindicatos en un comunicado.

Tras mostrar su pésame y solidaridad con la familia, los sindicatos han exigido que se reorienten las políticas económicas y de empleo que posibiliten la recuperación de los derechos sociales y laborales y eso pasa necesariamente por la derogación de la reforma laboral.

Para ambos, en cualquier accidente laboral grave o mortal donde la actuación del empresario haya sido negligente se deben depurar todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales.

De este modo, se ha instado a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral que actúen con la máxima contundencia para vigilar que la prevención se aplica en todos los centros de trabajo y especialmente en la pequeña y mediana empresa.

Además, piden que la no aplicación de la LPRL que cause daños a la salud y la vida sea sancionada no solo en la vía administrativa sino también en la penal, asegurando "una investigación eficaz de los delitos de riesgo y daño contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y trabajadoras".

Con la concentración, los sindicatos quieren hacer que la sociedad sea consciente de esta realidad, con el objetivo claro de "generar intransigencia y rechazo".

Un total de 57 personas fallecieron en el trabajo en 2017 -12 en lo que llevamos de año- y 422 con lesiones graves o muy graves, una cifra que a juicio de los sindicatos continúa siendo "una cifra inasumible para una sociedad como la madrileña".

