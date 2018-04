330 43

Díaz espera que el Gobierno "no la obligue" a llegar a tribunales para paralizar el subproyecto de Gas Natural en Doñana

2/04/2018 - 13:55

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha deseado este lunes que el Gobierno central "escuche" al Ejecutivo andaluz y "no la obligue a llegar a los tribunales" para solicitar la paralización cautelar del subproyecto de Gas Natural ya en marcha en Doñana.

ALMONTE (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Almonte (Huelva), antes de inaugurar el Observatorio de Linces del Espacio Natural de Doñana en el centro de visitantes El Acebuche, y preguntada por este asunto, Díaz ha dejado claro que por "por salvar a Doñana" hará "lo que haga falta y si tenemos que llegar a los tribunales, iremos, pero me gustaría no ir".

Díaz se ha pronunciado así al hilo de que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, haya firmado una orden para que el Gabinete Jurídico de la Junta inicie acciones legales por vía contencioso administrativa contra la negativa del Gobierno de la nación a evaluar de forma conjunta de los cuatro subproyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana y para solicitar la paralización cautelar del subproyecto ya en marcha.

"Lo que me gustaría es que el Gobierno tuviera sensibilidad y responsabilidad con Doñana, que creo que además es algo que sentimos todos los ciudadanos, dentro y fuera de Andalucía", ha remarcado la presidenta, quien espera que el Gobierno "nos escuche y lo digo desde aquí, desde el pulmón de Andalucía, España y Europa".

"Tiene que tener sensibilidad, tiene que tomar nota de los dos informes del CSIC y del Instituto Geominero, y es evidente que ahora la responsabilidad la tiene el Gobierno central, que tiene que impedir que se trocee un proyecto para intentar burlar la legislación", ha subrayado Susana Díaz.

En este sentido, ha remarcado que la Junta "va a poner todo lo que esté en sus manos para intentar paralizar un proyecto que pone en peligro este pulmón verde", a lo que ha añadido que el Gobierno andaluz "está haciendo su tarea" y espera que el central haga la suya y "lo haga cuanto antes porque es quien tiene la competencia en políticas de hidrocarburo y si no lo hace, pues desgraciadamente tendremos que ir a los tribunales, aunque a mí no me gustaría ir", ha insistido.

