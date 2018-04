330 43

El PP denuncia que "no hay ni rastro" del plan de formación que Puig anunció en Fitur para alargar contratos

2/04/2018 - 11:44

El portavoz de Turismo del Partido Popular en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha acusado este lunes al 'president', Ximo Puig, de "frenar el avance del sector turístico de la Comunitat al engañar y crear falsas expectativas que luego nunca se hacen realidad". Según él, "no hay ni rastro del plan presentado en Fitur que tenía como objetivo alargar los contratos laborales circunscritos a la temporada turística".

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

Pastor ha criticado así, en un comunicado, la "improvisación" del Consell en materia de turismo en el inicio de la temporada alta con las vacaciones de Semana Santa, respecto al plan que avanzó Puig en enero en la feria de Madrid. Se trata de un programa trienal de formación para trabajadores del sector hotelero, con ayudas de 10.000 euros por empleado para que puedan ampliar sus contratos de seis a nueve meses.

Dos meses y medio después, el 'popular' ha asegurado que "no hay ni rastro del plan de incentivación para la contratación en el sector turístico que anunció Puig", como tampoco de "la lucha contra los alojamientos ilegales, ni de las renovaciones de infraestructuras turísticas prometidas, ni del Imserso valenciano, ni de tantas otras actuaciones anunciadas que se ha llevado el viento y de las que no se sabe nada".

Sobre el programa de empleo y formación, Pastor ha afirmado que el PP ha pasado "de la sorpresa inicial al anunciarse el plan a la preocupación al comprobar que no piensan hacer nada". "En Fitur, Puig se comprometió a destinar diez millones de euros para un plan de formación que posibilitase luchar contra la precariedad laboral que tiene el sector, invertir 10.000 euros por empleado para ampliar los contratos laborales de seis a nueve meses e incrementar en tres meses más la contratación de esos trabajadores", ha recalcado.

A su juicio, se trata de "una medida nada desdeñable, pues el sector turístico representa el 14%, 250.000 empleos, aproximadamente del conjunto del empleo de la Comunitat Valenciana". Ha recordado que el grupo 'popular' preguntó el pasado mes de febrero por este plan en Les Corts y "(Mónica) Oltra --vicepresidenta del Consell-- contestó que saldrían del Servef --Servicio Valenciano de Empleo y Formación--".

El diputado del PP ha señalado al respecto que este organismo "está dirigido por una persona que en 2017 solo ha pagado el 0,54% de lo presupuestado, es decir solo ha ejecutado un millón de los 184 millones de euros presupuestados en el total". Es decir, que, según él, "Puig compromete diez millones y quien lo gestiona es (Enric) Nomdedéu --secretario autonómico de Empleo--", por lo que cree que hay "motivos suficientes para estar preocupados".

Pero, en su opinión, "lo más sorprendente es que ahora, a finales de marzo y en plena campaña de Semana Santa, el secretario autonómico (de Turismo), Francesc Colomer, dice en Les Corts que todavía no se sabe nada del tema y que están viendo de qué manera el Servef se puede encargar de esto".

Para el 'popular', "no es lógico, coherente, razonable ni serio que se anuncien a bombo y platillo diez millones para un plan de empleo para el sector turístico y, cuatro meses después en plena campaña de Semana Santa, todavía estén iniciándose los contactos con el Servef para no se sabe qué". "No hay nada sobre la mesa de aquellos compromisos, y el sector se puede quedar de brazos cruzados porque ya saben que nunca se va a llevar a cabo, como tantas otras cosas", ha reiterado.

"FRIVOLIDAD"

Por todo ello, el parlamentario considera que "la credibilidad del 'presidente' y del responsable de Turismo ante el sector está por los suelos". Ha advertido además de la "tremenda irresponsabilidad" de esta "frivolidad" del Gobierno valenciano, pues "hay empresarios del sector que cuentan con estas ayudas para sus negocios y realizan sus previsiones en función de unas medidas que nunca se hacen realidad".

"No se puede jugar así con las personas", ha reivindicado Fernando Pastor, para instar al jefe del Consell a no quedarse "de brazos cruzados y sin hacer nada mientras el sector turístico está en constante evolución y tiene cada vez más peso en nuestra economía".

PUBLICIDAD