La capital acoge desde este lunes actividades por el Día Mundial del Autismo

1/04/2018 - 17:45

La asociación Autismo Córdoba, que agrupa a un total de 214 familias de la provincia, ha organizado desde este lunes una serie de actividades con motivos del Día Mundial del Autismo con el lema 'Rompamos las barreras por el autismo'.

El presidente de la organización, Miguel Ángel López, ha señalado que este lunes, a las 21,00 horas se iluminará de azul la fachada del Palacio de la Merced, sede de la Diputación Provincial, y se leerá un manifiesto, en solidaridad con las familias de personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Además, los autobuses de Aucorsa incorporarán luminosos con lemas relativos a esta jornada, según ha informado la asociación en un comunicado.

Autismo Córdoba también instalará este lunes una mesa informativa en el bulevar del Gran Capitán y habrá otro punto informativo en la localidad cordobesa de Lucena.

Asimismo, en diferentes centros educativos de la capital y provincia se desarrollarán actividades lúdicas y reivindicativas para recordar la importancia de celebrar este día, y el Palacio de Viana también se ilumina de azul.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Ya el próximo martes, día 3 de abril, a las 20,00 horas, se inaugurará en la sede de la Fundación Cajasur en Reyes Católicos la exposición '#Deigualaigual', una iniciativa del fotógrafo Antonio Guerra con la colaboración de la citada asociación y de la Fundación Cajasur.

El autor de las 30 fotografías ha explicado que en la exposición "queremos mostrar a niños, jóvenes y adultos realizando alguna actividad cotidiana que les guste y en la que incluso destacan, labor que desarrollan de forma similar a cualquier otra persona".

"Quien observe las fotografías no tiene por qué saber que los protagonistas de las mismas son personas con autismo, queremos que dejen atrás los prejuicios, de ahí el lema de la muestra", ha añadido.

También ha resaltado que, con esta actividad, "queremos que la sociedad tenga una mirada más inclusiva sobre dichas personas, porque, como recogen las imágenes y mensajes de esta exposición, a quién no le gusta jugar, a quién no le gusta que le besen, a quién no le gusta esta mascota". La exposición, que se compone de imágenes de gran tamaño estará abierta desde el 3 al 14 de abril.

La asociación Autismo Córdoba ha señalado que espera que a lo largo de este año se pongan en marcha diferentes objetivos para mejorar la calidad de vida de las personas que presentan este trastorno del desarrollo, como la implantación en la capital del plan de accesibilidad cognitiva en espacios públicos, para mejorar la comprensión de personas con autismo y con dificultades del lenguaje, o el inicio de la construcción, a finales de año o principios del 2019, del futuro centro de recursos de Autismo Córdoba, en un solar cedido por el Ayuntamiento, en la avenida del Aeropuerto.

