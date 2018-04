330 43

PP-A critica el "brote de amnesia" de los acusados en los ERE y que "el mayor timo" a los andaluces viene de Susana Díaz

1/04/2018 - 11:23

El PP-A ha criticado que en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla por el procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas sociolaborales y a empresas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta, parece que "curiosamente ahora nadie conoce a nadie y que todos los acusados tienen de pronto un brote de amnesia".

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado, en una entrevista con Europa Press, la secretaria general del PP-A, Loles López, que también ha incidido en que "el mayor timo" a los andaluces con este asunto lo está llevando a efecto la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y su gobierno "al retirar la acusación particular para no reclamar la devolución del dinero".

Tras criticar el "brote de amnesia" que ahora parece que están sufriendo los acusados que están prestando declaración en el referido juicio, López también ha rechazado la "táctica" que, en su opinión, están llevando a cabo el PSOE-A y Susana Díaz, y que no es otra que "dedicarse a blindar a Chaves y a Griñán".

La dirigente del PP-A ha afeado a la jefa del Ejecutivo andaluz que "desde el primer día" se haya dedicado a "blindar" a los expresidentes el Gobierno andaluz, todo porque "sabe que blindándolos a ellos a quien se salva es a sí misma".

Asimismo, ha acusado al Gobierno andaluz y al PSOE-A no sólo de "no colaborar" para conseguir aclarar qué ha ocurrido en este caso de presunta corrupción sino que, además, "han intentado entorpecer todo lo que han podido para que se esclarezcan los hechos".

Entretanto, Loles López ha subrayado que el PP-A "ha sido el único partido en toda Andalucía que se personó en el caso y que ha reclamado la recuperación del dinero" presuntamente defraudado en el caso de los ERE.

Y además, ha incidido en que "el mayor caso de corrupción viene del PSOE-A, pero el mayor timo a los andaluces viene directamente de Susana Díaz y de su gobierno porque no hay mayor engaño a los andaluces, al margen de la corrupción que se haya podido producir, que retirar la acusación particular para no reclamar la devolución del dinero, y así es como ha actuado Susana Díaz".

Con todo, y después expresar que el PP-A respeta "profundamente" las decisiones que adopta la Justicia, la número dos del partido ha incidido en que en este asunto "todos los andaluces saben que el PSOE-A ha llevado a cabo el mayor caso de corrupción de la historia, que han hecho un daño irreparable a los parados andaluces y que han hecho un daño inmenso a la marca Andalucía", ha zanjado.

