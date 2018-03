330 43

Lastra reconoce que "los problemas territoriales desvirtúan la acción política del psoe"

31/03/2018 - 11:25

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, reconoce que "muchas veces" los "problemas territoriales también generan que se desvirtúe la acción política del PSOE o de algunos partidos socialdemócratas".

Así lo expresó Lastra en una entrevista con Servimedia en la que indicó que las cuestiones territoriales "hacen que se difuminen un poco las políticas reales económicas del PSOE" y defendió que las políticas económicas "audaces y valientes" que está presentando la nueva dirección del PSOE, bajo la batuta del secretario de Economía y Empleo, Manuel Escudero, representan un "programa económico muy claro" con "políticas reales para llevar a cabo".

Además, Lastra reconoció que le "duele" escuchar a partidos "que se dicen de izquierdas" como Podemos o los 'Comunes' que el PSOE es "lo mismo que la derecha española porque estamos defendiendo nuestro Estado de Derecho y nuestra Constitución". Y apostilló que mantiene una "política económica muy clara" y que donde gobiernan lo hace "bien" desarrollando esas medidas.

Insistió en que la medida anunciada del impuesto a los beneficios de la banca o las transacciones financieras es "valiente" y "no es algo que nos inventemos". "Ni nos inventamos cosas, ni decimos cosas que no vayamos a cumplir, somos valientes, audaces y lo que decimos es la realidad, no sólo lo que vamos a hacer cuando estemos en el Gobierno, sino también como se tiene que salvar nuestro Estado del bienestar, en el que tenemos un problema de ingresos, no de gastos", concluyó.

Por otra parte, sobre la renovación del sistema de financiación autonómico, Lastra aseguró que "para nada" temen en la dirección del PSOE que se vayan a producir diferencias entre los presidentes autonómicos socialistas. "Lo que sí tenemos claro todos los socialistas, y los presidentes autonómicos los primeros, es que la financiación autonómica lo que tiene que asegurar es la autosuficiencia financiera y el Estado del bienestar", apuntó.

Además, cargó contra el Ejecutivo porque el "problema" de la financiación viene, a su juicio, de que el Partido Popular "no pone un modelo encima de la mesa", ni al PSOE ni a los presidentes autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

