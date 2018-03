330 43

PSOE-A defiende "normalidad" de pacto de investidura, aunque Cs "no haya estado en defensa" de Andalucía en financiación

31/03/2018 - 11:30

El PSOE-A ha defendido la "total y absoluta normalidad" de las relaciones y el pacto de investidura con Ciudadanos (Cs), con independencia de que esta formación no se haya situado en la "defensa del interés general" de Andalucía en el debate sobre la financiación autonómica que se ha desarrollado en el Parlamento.

En una entrevista con Europa press, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, que ha apuntado que el asunto de la financiación autonómica no formaba parte del acuerdo de investidura, ha señalado que, en cualquier caso, les hubiera gustado que Ciudadanos hubiese coincidido con el PSOE-A en la defensa de Andalucía en esta materia.

Ha agregado que, "lamentablemente, Ciudadanos no ha estado en el acuerdo del Parlamento porque se ha decidido fuera de Andalucía que su posición fuera otra".

"En la defensa del interés general de Andalucía y de una financiación que haga posible nuestra autonomía y autogobierno, el PSOE-A se va a alinear siempre con Andalucía y con los andaluces y quien no esté ahí, estará en otra posición y será su problema", según ha sentenciado Mario Jiménez.

A su entender, parece que Ciudadanos "no ha aprendido de la historia, que ha demostrado que a aquellos partidos que no han estado en la defensa de Andalucía en los momentos clave, y este es un momento clave, los andaluces terminan volviéndole la espalda".

"La posición que ha defendido Cs en este debate, lamentablemente, no ha coincidido con el interés general de Andalucía", según Jiménez, refiriéndose al hecho de que esa formación pusiera sobre la mesa "que todo siguiera igual o que el punto de partida del nuevo modelo fuera el actual".

Esa posición de Cs significa, según Mario Jiménez, renunciar, por ejemplo, a los 5.500 millones que han dejado de llegar a la comunidad por la mala aplicación del actual modelo. "Nadie que defienda a Andalucía puede defender un sistema que ha supuesto 5.500 millones de euros de infrafinanciación para Andalucía", ha señalado.

Al mismo tiempo, ha criticado la defensa que Cs ha hecho del principio de ordinalidad, esto es, que las comunidades con más renta reciban más financiación, porque eso "no es defender Andalucía", ya que se trata de una posición "insolidaria, que va en contra de la equidad".

Asimismo, el portavoz socialista ha señalado que las "excusas" que ha dado Cs para no apoyar el documento aprobado en el Parlamento "no tienen ningún fundamento" y no llegan a "ningún lado", porque en el mismo no se plantea una subida de impuestos, al tiempo que se aboga por mejorar las coordinación entre los sistemas forales y el sistema común.

En cualquier caso, Mario Jiménez ha defendido que el acuerdo de investidura entre PSOE-A y Cs se está cumpliendo de manera muy importante, por encima del 80 por ciento, y que el compromiso de las dos fuerzas es alcanzar el cien por cien, puesto que aún queda prácticamente un año de legislatura.

Ha insistido en la "total y absoluta normalidad" en las relaciones entre las dos fuerzas, apuntando que el funcionamiento del acuerdo de investidura y del diálogo entre ambos "va muy bien".

