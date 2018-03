330 43

ITAINNOVA muestra en Italia tecnología vinculada a la industria 4.0

30/03/2018 - 14:29

El Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA, adscrito al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, ha asistido, en Parma (Italia) a MECSPE 'www.mecspe.com', una de las ferias de referencia de la industria manufacturera en Europa.

ZARAGOZA, 30 (EUROPA PRESS)

ITAINNOVA ha acudido como socio del proyecto europeo STREAM 0D, que tiene como objetivo la fabricación con cero defectos, mediante la integración en sistemas de producción de modelos de simulación capaces de interaccionar con el proceso productivo en tiempo real.

El representante del Instituto Tecnológico de Aragón, Alberto Ortega, además de mostrar cómo aborda ITAINNOVA las tecnologías vinculadas a la industria 4.0, ha hablado sobre el papel que este centro ejerce en este proyecto, ya que es el coordinador de STREAM 0D.

"El inmenso potencial de esta tecnología de industria 4.0 permitirá reducir la variabilidad de la producción, aumentar la flexibilidad de la línea y eliminar defectos. La integración de modelos de simulación de alto coste computacional en líneas de producción de alto rendimiento es posible gracias a las técnicas de reducción de orden que permiten obtener soluciones instantáneas de modelos complejos. El proyecto demostrará esta tecnología en tres procesos de producción del sector del automóvil: servofrenos, rodamientos y juntas de estanqueidad.

Estos procesos son completamente diferentes entre sí, ya que utilizan distintos métodos de producción, distintos procesos de fabricación y distintos materiales", ha explicado al público de la Feria celebrada en Parma.

STREAM 0D, que cuenta con un presupuesto de 4.159.145 euros, se va a desarrollar en 42 meses y son socios: ITAINNOVA, FERSA, STANDARD PROFIL, por España; The Laboratory for Manufacturing Systems and Automation LMS of the University of Patras (Grecia), The Centre for Technology Research and Innovation CETRI (Chipre) The Materials, Processes and Composite Technologies Group MPTC of the Ecole Centrale Nantes (Francia), Integrated Environmental solutions (UK), Stam Industrial Research (Italia) y Day-One (Italia).

