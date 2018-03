330 43

Las exportaciones andaluzas de perfumería y cosmética crecen un 72% en menos de una década

30/03/2018 - 10:56

Las exportaciones andaluzas de productos de perfumería y cosmética han crecido un 72 por ciento en el periodo comprendido entre 2009 y 2017, hasta superar los 59 millones de euros, con un superávit de la balanza comercial de 22,9 millones de euros y una tasa de cobertura del 163 por ciento, superior en 29 puntos a la media nacional (134%), según los datos de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la Junta de Andalucía ha explicado que se trata de un sector que ha experimentado un "significativo crecimiento" entre 2009 y 2017, para cuya internacionalización Extenda ha organizado un total de 540 acciones, que han generado 1.061 participaciones, de las que se han beneficiado 116 empresas.

De los 59 millones de euros exportados por las empresas andaluzas de perfumería y cosmética en 2017, los productos más vendidos han sido los de aseo e higiene personal, con el 42 por ciento del total de la factura exportadora y 25,2 millones de euros, registrando un incremento del 36 por ciento en el periodo 2009-2017.

Asimismo, ha apuntado que le siguen los de cosmética, con 14,8 millones (el 24,9% del total), que triplica su dato respecto a 2009 al crecer un 221 por ciento; perfumería, con 10,5 millones (17,7% del total) y una subida del 69 por ciento; perfumería ambiental, con 5,2 millones (8,8% del total) y triplicando su cifra con un alza del 200 por ciento; y cuidado del cabello, con 3,6 millones de euros, el 6,1 por ciento del total y un ascenso del 5,6 por ciento.

Las provincias que más productos de perfumería y cosmética exportaron en 2017 son Málaga, con 19,6 millones, el 33 por ciento del total y duplica su dato desde 2009 al crecer en este periodo un 134 por ciento; Cádiz, con 14,9 millones, el 25,2 por ciento y un ascenso del 51 por ciento; y Sevilla, con 12,7 millones, el 21,4 por ciento y duplicando su cifra con un alza del cien por cien.

En este sentido, les siguen Almería, con 7,2 millones, el 12,1 por ciento del total y una subida del 42 por ciento; Huelva, con 2,5 millones, el 4,4 por ciento; y Granada, que con dos millones, el 3,4 por ciento, multiplica por once su cifra al crecer un 1.025 por ciento. Con porcentajes en torno al uno por ciento de las ventas se sitúan Jaén, que prácticamente no exportaba en 2009 y pasa a vender 247.000 euros en 2017, y Córdoba, que ha crecido un 8,8 por ciento en este periodo hasta alcanzar los 133.000 euros, según ha explicado Extenda.

DIVERSIFICACIÓN EN LAS VENTAS

Extenda ha indicado que las ventas de perfumería y cosmética de las empresas andaluzas experimentaron en 2017 una "importante diversificación" al llegar a países de cuatro continentes sólo en sus cinco primeros mercados.

La mayoría de las exportaciones (14,1%) tuvieron como destino Portugal, donde alcanzaron un valor de 8,3 millones, creciendo el doble en el periodo 2009-2017 con un alza del 97 por ciento; al que le siguen Estados Unidos, que con 4,9 millones, el 8,3 por ciento del total, triplica su cifra con una subida del 204 por ciento; China, con 4,4 millones, el 7,5 por ciento del total, país al que prácticamente no se exportaban estos productos en 2009; Francia, con cuatro millones, el 6,9 por ciento del total y un alza del 4,8 por ciento; y Emiratos Árabes, con tres millones de euros, el 5,2 por ciento del total.

En sexto lugar se encuentra Alemania, con 2,8 millones de euros, el 4,8 por ciento del total, que multiplica por más de seis su dato al crecer un 566 por ciento. Le siguen Polonia, con 2,4 millones, el 4,2 por ciento, que duplica su cifra con una subida del 114 por ciento; Marruecos, también con 2,4 millones y el 4,2 por ciento; Países Bajos, con 2,3 millones, el cuatro por ciento; y en décimo lugar el Reino Unido, con 1,1 millones, el 1,9 por ciento del total.

Además, Extenda ha resaltado que en 2017 un total de 371 empresas andaluzas exportaron productos de perfumería y cosmética, un 43 por ciento más que en 2009 cuando había 260. De las 371 firmas, un 29,3 por ciento (109) lo hicieron de forma regular (más de cuatro años seguidos exportando), acaparando un 85 por ciento de la factura exportadora total y registrando un aumento del 40 por ciento respecto a 2009.

Igualmente, ha señalado que "prueba del éxito en la internacionalización de las empresas andaluzas" es la concesión del premio 'The best of the best' a la firma gaditana Lesielle en la última edición de la feria Cosmoprof, recientemente celebrada en la ciudad italiana de Bolonia, y que constituye el certamen más importante en el ámbito internacional de la industria de la belleza, al que cinco empresas andaluzas han acudido con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

COSMOPROF

Cosmoprof, que ha alcanzado este año su edición número 51, es la feria internacional referente en el sector de la cosmética profesional y de gran consumo, y perfumería y aparatología, en la que se dan cita los profesionales del sector tanto de gran consumo como profesional. La participación de Extenda en este evento está cofinanciada en un 80 por ciento con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2014-2020.

Asimismo, la mayoría de las participaciones entre 2009 y 2017 pertenecen al macrosector de consumo, con un total de 281. En cuanto al ámbito de las participaciones, el 40 por ciento corresponde a información, 34 por ciento a promoción, 12,2 por ciento a formación, 9,6 por ciento a red exterior y 3,2 por ciento a consultoría.

Los principales mercados que despertaron más interés para las empresas andaluzas del sector de la perfumería y cosmética han sido Polonia, con 136 participaciones; le siguen Alemania, con 119; Estados Unidos, con 81; Emiratos Árabes, con 72; Reino Unido, con 57; Brasil, con 56; Marruecos, con 55; Francia, con 49; México, con 43; y Rusia 42 participaciones.

Por otra parte, entre las acciones organizadas por Extenda para la promoción exterior de las empresas andaluzas de perfumería y cosmética en 2018, se encuentran Cosmoprof 2018, ya celebrada; feria PLMA Non Food, que tendrá lugar el próximo mayo en Ámsterdam; así como la celebración de distintas jornadas técnicas, entre otras.

