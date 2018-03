330 43

Félix Álvarez (Cs) dice que los PGE "afianzan el crecimiento" y beneficiarán a "miles de cántabros"

28/03/2018 - 11:47

El portavoz autonómico de Cs Cantabria, Félix Álvarez, ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, aprobados ayer por el Consejo de Ministros, "afianzan el crecimiento" del país y beneficiarán "a miles de cántabros" sin finalmente el Congreso les da luz verde la próxima semana.

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

"De nuevo Ciudadanos demuestra su capacidad de negociación y, sin ser nuestros presupuestos, con estas exigencias naranjas se va a dar estabilidad, se va a afianzar el crecimiento y se va a avanzar en la modernización del país", ha declarado Álvarez en una rueda de prensa en la que no ha ofrecido datos concretos de Cantabria porque, según ha dicho, aún no dispone de ellos.

En concreto, a preguntas de la prensa sobre la dotación para las infraestructuras de Cantabria, Álvarez ha explicado que no ha tenido acceso a la documentación para poder comprobar "si todo lo que ha dicho el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aparece en los Presupuestos reflejado. Ojalá", ha deseado.

Sí se ha referido a los 22 millones de euros consignados para el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla --de los 44 que el Ejecutivo ha reclamado en la Audiencia Nacional--, una partida de la que se "alegra por el bien de los cántabros".

En este sentido, el portavoz de Cs considera que esta suma "pondrá fin a este culebrón donde, entre la incompetencia de unos, y el incumplimiento de otros, al final hemos sido los cántabros los que hemos sufrido estas irresponsabilidades".

Álvarez ha defendido el documento presupuestario que ha negociado su partido con el PP y que se traduce en "más de 8.000 millones en políticas naranjas" que fundamentalmente repercutirán en las clases medias trabajadoras y pensionistas, ha dicho.

Unos presupuestos que beneficiarán a "miles de cántabros", "castigados" por "la mayor subida de impuestos de la democracia" aplicada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la que se ha sumado el Gobierno regional elevando el tramo autonómico del IRPF.

El diputado ha repasado las principales partidas que se han incorporado a los PGE a exigencia de Cs así como las tres condiciones que han puesto para dar el visto bueno y que incluyen el cumplimiento del acuerdo de los PGE de 2017, de las exigencias presupuestarias para 2018 y del pacto anticorrupción, que ha supuesto "apartar" a la senadora Pilar Barreiro.

En cuanto a las medidas introducidas por su partido, entre otras, ha citado las exenciones fiscales del IRPF para rentas de entre 12.000 y 14.000 euros y las subidas de las pensiones mínimas, que en ambos casos supondrán unos "740 euros al año en el bolsillo" de los ciudadanos; el incremento a cinco semanas del permiso de paternidad, la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con policías autonómicas, 20 millones de euros más en becas o la rebaja del IVA cultural para las entradas de cine.

Además ha rechazado las denuncias del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, respecto a que en los PGE se recortan las inversiones en sanidad, educación y servicios sociales cuando, según ha enfatizado el congresista, se han aprobado 4.300 millones de euros "adicionales" para que las comunidades autónomas los inviertan en sanidad, educación y servicios sociales.

Al hilo, el portavoz autonómico ha apelado a la "responsabilidad del PSOE" de cara a la aprobación del Presupuesto. "Si no quieren, no sumen pero, por lo menos, no resten", ha instado.

