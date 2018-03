330 43

Ruiz-Alejos, Medalla de Oro de la Cámara de Comercio: "Representa el triunfo de la independencia"

27/03/2018 - 23:42

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, José María Ruiz-Alejos, ha recibido este martes la Medalla de Oro del organismo en reconocimiento a su labor al frente de esta institución durante 16 años, un galardón que "representa en cierto modo el triunfo de la independencia" y "la defensa de unos valores empresariales por encima de cualquier otro tipo de principios".

LOGROÑO, 27 (EUROPA PRESS)

En un acto ante el Pleno y el Comité Ejecutivo de la institución, Ruiz-Alejos ha recibido de manos del actual vicepresidente de la entidad la que es la máxima distinción que concede la Cámara de Comercio y que hasta la fecha sólo habían recibido el Rey Felipe VI, el ex presidente riojano Pedro Sanz y el empresario José Luis López de Silanes.

"Este mérito que hoy se me hace no es de ningún modo individual, esta medalla quiero compartirla con todos los equipos que ha tenido esta institución a lo largo de estos últimos 16 años, entre todos los miembros de los Comités y los Plenos que me han acompañado a lo largo de mi mandato al frente de la institución", ha subrayado el empresario arnedano, quien ha sido presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja desde el año 2002 hasta 2018, año en el que finalizará su mandato.

Esta medalla, añadió, "simboliza también los logros de muchos años en los que hemos estado a las maduras, pero también a las crudas, especialmente en la última época en la que hemos tenido que sufrir un poco más de lo habitual".

En la misma línea, ha destacado la especial importancia de este premio "porque viene de mis compañeros, de los empresarios" y ha subrayado que a un empresario vocacional como él lo que más le agrada es que "los tuyos te reconozcan tus méritos". "Por eso, si viniera de otro sitio, seguramente no lo aceptaría", ha apostillado.

Además, ha trasladado su agradecimiento al actual Comité Ejecutivo y Pleno "por haber conseguido entre todos traer a la Cámara de Comercio a buen puerto a pesar de las dificultades", de modo que "la Cámara queda ahora mismo saneada, activa y respetada".

José María Ruiz-Alejos, empresario arnedano de 74 años, ha pasado tres legislaturas en la presidencia de la Cámara de Comercio y en su larga trayectoria empresarial ha recibido destacadas distinciones como el Premio Mercurio a una Vida Empresarial del Club de Marketing de La Rioja, el Premio Senior por su trayectoria empresarial concedido por la Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja o el Premio Hombre del Año del Comercio Logroñés.

Además, en otras vertientes de su vida, Ruiz-Alejos ha sido alcalde de Arnedo, diputado autonómico o presidente de la Fundación Valle del Ebro y de la Asociación Riojana de Comercio Social, entre otras.

