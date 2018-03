330 43

Trabajadores de la hostelería pararán jueves y viernes si la patronal no repara mañana "su irresponsabilidad"

27/03/2018 - 21:09

Los sindicatos han convocado formalmente la huelga a expensas de lo que ratifique mañana las Asambleas generales de las dos patronales

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

El gremio de la hostelería de Valladolid irá finalmente a la huelga este Jueves y Viernes Santo, después de que los sindicatos y la patronal no lograran llegar a un acuerdo en la negociación del convenio colectivo que afecta a un total de 10.602 trabajadores, salvo que mañana las patronales reparen "su irresponsabilidad".

Una actitud que, tanto CCOO como UGT, han tachado, en declaraciones recogidas por Europa Press, de "irresponsable" e "impensable" cuando no "se ha movido ni una coma" del contenido pactado a última hora del lunes entre las partes. Por su parte, la Asociación de Hoteleros está de acuerdo con los puntos del convenio pero esperarán a la decisión que adopte mañana la Asociación de Hostelería en su Asamblea General.

El Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y león (Serla), en Valladolid, ha sido el escenario en el que los representantes sindicales han tratado de cerrar las negociaciones con las dos patronales que "han terminado por romper el principio de acuerdo al que se había llegado en la tarde-noche del lunes", ante lo cual ambos sindicatos han decidido continuar con la convocatoria de huelga.

El motivo es la ruptura de las negociaciones del convenio colectivo del sector que ha estado a punto de firmarse en las últimas horas pero que, finalmente, "ha sido dinamitado por unas patronales incapaces de aceptar subidas salariales dignas para un colectivo con condiciones laborales muy precarias", ha denunciado el representante de CCOO, Marcos Gutiérrez, que considera hoy un "fracaso" lo que ayer era "un logro" para un sector tan "sensible" para la economía de Valladolid como es el hostelero.

Desde UGT, a través de su representante en la mesa negociadora Jorge González, apelan a la "responsabilidad" de la patronal para que terminen firmando el "acuerdo pactado" para, así, "desbloquear" este convenio.

Ambos sindicatos han reclamado "cordura" y confían en que mañana, la Asamblea General de los hosteleros "desdigan" a sus representantes y se firme el convenio marco. En este escenario tanto CCOO y UGT están dispuestos a "retomar las negociaciones" para impedir un paro del que "desconocen la trascendencia que podría tener" en una época tan señalada como es la Semana Santa para el sector.

NEGOCIACIÓN A TRES BANDAS

La negociación tiene tres patas. Por una parte están los sindicatos y por la otra las dos patronales representadas en la mesa de negociación. De los empresarios, tras la reunión en el Serla, ha hablado la rama del sector hotelero, representado por el abogado de la asociación Carlos García Barcala para asegurar que el acuerdo adoptado el lunes es "válido y asumible", ya que supone un incremento mensual de 30 euros en la nómina de los trabajadores y, además, "contiene mejoras sustanciales en las condiciones de los trabajadores" y tiene una "bondad" que es que acaba con la "desigualdad salarial" en el sector.

Además, insiste en que el preacuerdo, de ratificarse, evitaría un "conflicto" en una época del año en la que Valladolid tiene mucha "visibilidad" donde la principal "perjudicada" sería la imagen de la ciudad.

En este punto, han parado la firma del acuerdo, hasta que la Asociación de Hostelería decida mañana con sus asociados "si firma o no el acuerdo" para "tomar una decisión". "Desde el primer momento hemos intentado que el convenio sea firmado por las dos asociaciones y vamos a intentar que sea así hasta el final", si bien no ha despejado dudas sobre qué harán si los hosteleros no dan un paso atrás mañana.

En dado caso que los hoteleros decidieran firmar el acuerdo, aun con la negativa de la hostelería, el convenio marco sería de aplicación en todo el sector debido a la representatividad que tienen una y otra asociación, según han puntualizado los representantes sindicales que no han entendido muy bien como los hoteleros, que habían demostrado "seriedad y responsabilidad hasta hoy", se estén comportando de esta forma.

PRINCIPIO DE ACUERDO

El principio de acuerdo ahora roto aportaba, a juicio de los sindicatos, "modernización" al sector unificando progresivamente en tres categorías los cuatro grupos laborales existentes. También hacía "cierta justicia" con las camareras de piso, la categoría que peores condiciones laborales soporta, pues se incluía en su salario base el plus de Intensidad laboral de 291 euros anuales.

Además, se reivindicaba una subida salarial del 2% para cada año durante los cinco ejercicios del convenio. "Se trata de una subida considerable pero que no llega al nivel de lo que cobran las camareras de sala. Aún así, CCOO y UGT consideraban aceptable este acuerdo que ahora han desbaratado las patronales".

Igualmente, contenía otra serie de puntos importantes que habían hecho albergar a los sindicatos la esperanza de lograr un buen convenio, pese a no contemplar todas las reivindicaciones sindicales: duración de cinco años, desde 2018 hasta el 2022; en cuanto a las subidas salariales, para el grupo 1, los que mejores condiciones salariales tienen, se reclamaba un incremento salarial de 1% cada uno de los cinco años de vigencia, además de 0,6% de complemento personal por cada ejercicio, lo que da un 1,6% por año.

Para el grupo 2, subida del 2,47% por cada año de vigencia del convenio. Para el grupo 3, donde se encuadran la mayor parte de los profesionales de la hostelería vallisoletana, mejora del 3,20% por ejercicio.

Además, el grupo 4 pasaría a formar parte del grupo 3 en los próximos dos años. En estos momentos existe una diferencia del 5,39% en las tablas salariales que se pensaban compensar en los dos próximos años para llegar al 2020 con ambas categorías unificadas.

También se aboga por la adaptación de todas las categorías a las existentes en el seno del Acuerdo Marco Estatal (ALEH- Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería), el incremento del seguro de accidentes de los 9.200 euros actuales a los 25.000, así como un día de asuntos propios por la celebración de la comunión de los hijos e hijas.

TABLA REIVINDICATIVA

La tabla reivindicativa incluye un nuevo texto relativo a la manutención de las personas trabajadoras en el desempeño de su trabajo encaminado a tener menús más variados, más saludables y adaptados a las situaciones personales de cada profesional (celiacos, diabéticos), además de mayor conocimiento de los convenios de empresa, con comunicación a la comisión paritaria formada por la patronal Cecale y los sindicatos CCOO y UGT, para hacer visibles todos estos acuerdos evitando la opacidad que hay actualmente.

Además los sindicatos habían exigido el abono del 100% del salario en caso de incapacidad transitoria (IT) por accidente profesional, enfermedad profesional, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Por enfermedad común la propuesta era el 100% del salario hasta el día 16, y a partir de esa jornada el 75% del mismo en la primera baja. En la segunda baja el 75% en los primeros 15 días, y el 100% del salario total a partir del día 16.

