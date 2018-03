330 43

Los CDR dan por terminada la protesta en Sants aunque decenas de personas siguen en la estación

27/03/2018 - 20:43

Piden libertad para los líderes soberanistas presos y apoyan a los investigados por cortar el AVE el 8N

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

Los Comités de Defensa de la República (CDR) han dado por terminada este martes sobre las 20.00 horas la protesta convocada en la estación de Sants de Barcelona, aunque decenas de personas se han quedado en las inmediaciones del edificio y ante las puertas, protegidas por agentes y furgonetas de los Mossos d'Esquadra.

Unas 500 personas han salido pasadas las 18.30 horas de la plaza Joan Peiró, a un lado del edificio, y han rodeado la estación, en una marcha a la que se han sumado otros centenares de personas, que se han concentrado después en el otro extremo, en la plaza Països Catalans.

Algunos manifestantes han lanzado cánticos en contra de los Mossos d'Esquadra y su actuación de los últimos días, y un hombre ha volcado desde el piso exterior superior de la estación pintura amarilla, que ha caído sobre algunos de los concentrados.

Después han vuelto a rodear la estación hasta el punto inicial de la marcha, convocada por los CDR en apoyo de los nueve investigados por haber interrumpido el tráfico del AVE durante la huelga general del 8 de noviembre.

Los manifestantes no han entrado en la estación, y la circulación de trenes ha funcionado con normalidad durante la manifestación, pese a que los Mossos han controlado los accesos desde antes de las 18.00 ---dejando una sola puerta en cada entrada-- y han cerrado el de la plaza Països Catalans mientras los manifestantes han protestado ante las puertas.

EXIGEN LIBERTAD PARA LOS PRESOS

Los manifestantes han pedido la libertad de los líderes soberanistas presos --al grito de 'Llibertat presos polítics'--; han aclamado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como su presidente, y han defendido convocar una huelga general.

Han gritado a los Mossos que su conseller está en la cárcel --en referencia a Joaquim Forn-- y que son fuerzas de ocupación: 'No us mereixeu la senyera que porteu' --'No os merecéis la 'senyera' que lleváis'--.

Durante la protesta --en la que los Mossos han identificado a varias personas--, concentrados han gritado consignas como 'Ni un pas enrere' y 'Els somriures s'han acabat', y han cantado 'Els Segadors' y 'L'Estaca'.

Han leído un manifiesto en apoyo a los investigados por cortar las vías del AVE el 8 de noviembre, que fueron citados a declarar este lunes: sólo uno declaró, mientras que dos comparecieron pero se acogieron a su derecho a no declarar, cinco no fueron y otro no pudo ser citado al no disponer el juzgado de su domicilio.

Transports Metropolitants de Barcelona (TMB) ha cerrado el acceso a la estación de Sants de la línea L5 del Metro por indicación de los Mossos d'Esquadra, y las protestas también han afectado a las líneas de autobús 115, V5, H10, 27, 78 y 109.

