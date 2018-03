330 43

Pablo Trillo expresa su "satisfacción y alegría" tras conocer su exculpación del 'Caso de la Perla'

27/03/2018 - 20:06

El delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo Figueroa, ha expresado hoy su "satisfacción y alegría" tras conocer que su nombre figura entre los once que han quedado fuera de la investigación en el denominado 'Caso de la Perla Negra' sobre supuestos sobrecostes en el proceso de alquiler y posterior compra del Edificio de Soluciones Empresariales de la Administración Regional en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

Minutos antes de participar en la procesión de Las Angustias, Pablo Trillo, en declaraciones a Europa Press, no podía ocultar su alivio como consecuencia del auto del juez de Instrucción número 2 que ha acordado sobreseer la causa por delito de malversación contra su persona y otras diez, la mayoría entre ex altos directivos y ex vocales del Consejo de Administración de Gesturcal en cuyo seno se trataron ambas cuestiones relativas al edificio ADE.

El delegado de la Junta, quien se ha definido como "una persona que trata de trasladar valores en su quehacer diario como personaje público", asegura que estaba convencido de su "correcto proceder" en la materia objeto de investigación judicial, si bien confiesa el tremendo "sufrimiento personal, profesional y familiar" sufrido a lo largo de tres largos años en los que ha estado inmerso en las diligencias en calidad de investigado.

Pese a ello, Trillo exculpa al instructor y achaca lo ocurrido a un proceso que se ha dilatado como consecuencia de la larga lista de investigados, una treintena, y las innumerables pruebas, tanto documentales como testificales, practicadas a lo largo de este periodo.

