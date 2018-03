330 43

En Marea se da unos días tras la tensión que creó la situación de Quinteiro mientras el PP aumenta la presión a Villares

27/03/2018 - 19:46

Los alcaldes de las mareas evitan "alimentar" la polémica y sólo Ferreiro sugiere que sería adecuado que grupo y Consello "coincidieran"

Los órganos de dirección de En Marea tendrán unos días sin reuniones tras aumentar la tensión interna por la situación creada a raíz del incidente de la diputada Paula Quinteiro con la Policía Local el pasado sábado 18 y ante las discrepancias entre el órgano político (el Consello das Mareas) y el grupo parlamentario.

Al tiempo, el PPdeG ha aumentado la presión en las últimas horas sobre el portavoz parlamentario y del partido, Luís Villares, con el que han llegado a ironizar en Twitter con que se trataba de un 'cadáver político', una sátira usando una escena de los Simpson que finalmente retiraron de su cuenta en esta red social.

Pero al margen del rifirrafe de internet, el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, ha vuelto a salir a hacer declaraciones a los medios para pedir explicaciones a Villares y ha puesto el foco en el liderazgo del magistrado en excedencia, que en los casi diez días desde lo ocurrido no se ha pronunciado públicamente sobre su diputada.

Mientras Villares ha guardado silencio, internamente llegó a consensuar con el resto del grupo la apertura de un expediente a Paula Quinteiro, una postura que cuando la quiso defender ante el Consello das Mareas no contó con el apoyo de la mayoría de este órgano y él mismo, junto con los otros dos diputados presentes, se abstuvieron ante el posicionamiento oficial del partido: pedir la dimisión de Quinteiro.

Este lunes, tres días después de la reunión del máximo órgano de decisión entre plenarios, el grupo parlamentario celebró una reunión que duró todo el día con un receso para comer y de la que salió un posicionamiento mayoritario pero no unánime, ya que de nuevo Villares y los otros dos diputados --uno de Anova y otra de Cerna-- se descolgaron del consenso.

En este caso, el grupo, en el que Podemos --fuerza a la que está inscrita la diputada implicada--, acordó apoyar la continuidad de Quinteiro y que se abra un expediente interno hasta que se aclaren las circunstancias del altercado del domingo de madrugada.

De hecho, la única voz que ha salido públicamente en el día después a ese encuentro ha sido la de la secretaria general de Podemos Galicia, Carmen Santos. Y lo ha hecho para cerrar filas con la diputada y atacar al PP, al que acusa de tratar de "destrozar" la vida de la joven parlamentaria, que entró en el Pazo do Hórreo como la benjamina de sus señorías.

Además de focalizar sus críticas en el PP, Carmen Santos se ha vuelto a desvincular de las decisiones de la dirección política de En Marea (que pidió la dimisión de Quinteiro), una postura que la dirigente en Galicia de la formación morada ya mantuvo en otras ocasiones, pese a que se presentó a las elecciones autonómicas en una candidatura de esta formación --de adscripción individual y en la que no están representados como tal los partidos políticos, tampoco Podemos--.

SILENCIO DE LOS ALCALDES

Y en medio de esta polémica se encuentra el liderazgo de Luís Villares, quien en su día se alineó con una lista ajena a la candidatura con la que él se presentó a los órganos de dirección para hacerse con las riendas del partido, además de presidir el grupo parlamentario.

Fuentes de En Marea consultadas por Europa Press han confirmado que ahora se darán unos días de "reflexión" antes de dar un nuevo paso tras el último pronunciamiento del grupo. Aunque es habitual que la coordinadora se reúna los miércoles, en este caso no está previsto hasta después de Semana Santa.

Mientras, los tres alcaldes que auparon a Villares a la candidatura a la Presidencia de la Xunta, y un día después de que el grupo ignorase la petición del Consello das Mareas, han optado por evitar "alimentar" la polémica que se ha abierto y únicamente el regidor coruñés, Xulio Ferreiro, ha agregado que en su opinión "sería mejor" que grupo y Consello das Mareas "coincidiesen" sobre el futuro de la diputada.

"Yo no voy a meter más leña a un fuego exiguo", ha manifestado Ferreiro al ser preguntado por los medios este martes. Así, ha dicho que no quería "seguir alimentado la polémica" sobre el caso de la parlamentaria y ha zanjado que tendría que haber sido una "polémica que tenía que haber durado 24 horas y no voy a ser yo quien siga alimentado la polémica", afirma Ferreiro.

Con todo, sí manifestó que "sería mejor que coincidiesen" las resoluciones del grupo parlamentario y del Consello. "Ayer se pronunció el grupo parlamentario y ya está, ahí está la conclusión", ha resuelto.

NORIEGA EVITA PRONUNCIARSE AHORA

Por su parte, el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, ha optado por no hacer declaraciones a este respecto, aunque sí se pronunció en días pasados sobre esta cuestión que sucedió en la ciudad donde gobierna.

De esta manera, el regidor compostelano manifestó su confianza en la actuación de la Policía Local, que realizaba un control nocturno después de que un vecino alertase de que un grupo de jóvenes había roto varios espejos retrovisores, y también juzgó lo ocurrido como un "incidente menor", en la línea de lo que le trasladó --aseguró Noriega-- el propio jefe policial.

La parlamentaria, según el atestado policial, esgrimió su carné de diputada cuando los agentes trataban de identificar a un joven que iba en su grupo de amigos, pero según la versión de Paula Quinteiro su intención fue siempre la de "intermediar" y no interferir en el acto policial.

LA RESOLUCIÓN EN EL GRUPO

Pero más allá de lo ocurrido, sobre el debate interno que se ha creado, Noriega ha evitado este martes hacer declaraciones, si bien su postura era favorable a resolver la situación en el seno del grupo.

El regidor compostelano comió, como se puede ver en alguna de sus redes sociales, este miércoles con el veterano político Xosé Manuel Beiras, quien llegó a pedir la dimisión de Paula Quinteiro antes, eso sí, de que el grupo parlamentario consensuase este lunes una postura de la que Villares se descolgó.

"Estoy interesado en hablar de política, los aspectos internos de las organizaciones deben mantenerse en lo interno. Nunca fui muy favorable a airear este tipo de cuestiones y, por lo tanto, me reservo mi opinión al respecto", ha remarcado, por su parte, el regidor ferrolano, Jorge Suárez.

ACUERDO DEL GRUPO

El Grupo de En Marea acordó una declaración conjunta, sin el apoyo de Villares y los otros dos diputados --uno de Anova y otro de Cerna, que también forman parte de la Coordinadora de En Marea (el equivalente a una ejecutiva de un partido clásico)--, en el que resta valor a la petición de dimisión de Paula Quinteiro.

Es más, en los puntos acordados, en la línea de lo expresado por Carmen Santos públicamente, el grupo apuesta por que la parlamentaria, inscrita de Podemos --que tiene mayoría en la Cámara--, siga ejerciendo su labor en el Pazo do Hórreo y acusa al PP de "instrumentalizar" la cuestión.

CUESTIONA A EN MAREA

Precisamente, el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, se ha pronunciado de nuevo este martes sobre la situación de En Marea. Así, el dirigente político ha constatado que el "desafío permanente a Luís Villares dentro de su propia organización desacredita a En Marea como primera fuerza de la oposición".

Tellado ha dicho que en esta tesitura En Marea "no puede ser el principal partido de la oposición porque viven en una situación de colapso interno y contradicción pura".

El también diputado, que ha juzgado que "quedan perfectamente desacreditadas para la labor de oposición en el Parlamento practicando una política que debe de estar desterrada", Villares "no es portavoz de nadie, ni siquiera de sí mismo". Es más, ha señalado a Martiño Noriega como "la persona que está detrás de la estrategia de debilitar al portavoz parlamentario de En Marea".

