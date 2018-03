330 43

Rueda: "No es muy entendible por qué la propuesta de la Xunta no se somete a los trabajadores de la justicia"

27/03/2018 - 15:11

Se reafirma en que la negociación no se convertirá en "una subasta" y en que "a no todos los sindicatos les interesa" un acuerdo

FERROL, 27 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado la actitud de los sindicatos de justicia y, tras recordar que el Ejecutivo negocia con recursos públicos, se ha reafirmado en que no consentirá que la negociación se convierta "en una subasta". Al tiempo, ha dado a entender que la propuesta que tendría que haber sido "sometida" a la opinión de los trabajadores es la que plantea la Xunta.

En concreto, el Ejecutivo autonómico mantuvo este lunes, jornada en la que volvieron a romper las negociaciones para intentar desatascar la huelga indefinida en la justicia, la oferta que se traduce en una subida de 135 euros al mes para forenses, 133 para gestores, 108 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio.

Por su parte, los sindicatos rebajaron en 10 euros su propuesta y pasan a reclamar de 190 a 180 euros más al mes. Piden además que la subida se haga efectiva en dos anualidades, percibiendo el primer año el 70 por ciento en 2018 (126 euros) y el 30 por ciento (54 euros) al año siguiente. Además, los sindicatos piden una cláusula de revisión anual con índice corrector y un plan de actuación para la recuperación del trabajo perdido.

"Así es imposible llegar a un acuerdo", ha resumido el vicepresidente, preguntado por el estancamiento del conflicto en un acto en Ferrol, antes de reprobar algunas de las nuevas exigencias de los sindicatos o que pretendan, ha manifestado en alusión al plan de actuación, que "se les devuelva el dinero que se ha ido detrayendo como consecuencia de la convocatoria de huelga".

Así, ha rechazado esta propuesta y la cláusula de revisión anual con índice corrector, con la convicción de que "la ciudadanía no lo entendería".

"Porque, tal y como advertimos, esta medida tiene consecuencias", ha sentenciado, al tiempo que ha criticado la actitud de los sindicatos. "Tal y como dijimos desde un principio, nosotros negociamos con el dinero de la Xunta y de todos los gallegos, no lo hacemos con el de ningún representante político", ha argumentado.

"LA PROPUESTA DE LA XUNTA ES LA QUE ES"

"Y esto no puede convertirse en una subasta en la que uno baja un poco y el otro tiene que subir, ya que la propuesta de la Xunta es la que es, está puesta encima de la mesa y por lo tanto, si lo que esperan los representantes sindicales es en ir a un tira y afloja, como si fuera una subasta de otro tipo, eso no lo podemos hacer", ha añadido el vicepresidente.

Dicho esto, ha subrayado que el Gobierno autonómico trabaja para "asegurar que los servicios fundamentales de la justicia se tienen que prestar a los ciudadanos, que son los grandes damnificados de esta huelga, con independencia del tiempo que dure la huelga".

"NO A TODOS LES INTERESA UN ACUERDO"

Por último, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los sindicatos, a quienes ha recordado que "ya fueron contestados por los propios trabajadores cuando fueron consultados, diciéndoles que la postura que estaban manteniendo no es la correcta".

"Y no es muy entendible por qué la propuesta de la Xunta no es la que se somete a los trabajadores", ha aseverado, antes de volver a dar por hecho que, la dificultad para desatascar la situación, puede deberse a que "a no todos los sindicatos les interesa llegar a un acuerdo".

