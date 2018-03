330 43

Turismo.- Puertos.- S.Santa.- Málaga acoge este martes al mayor barco del mundo, el Symphony of the Seas

27/03/2018 - 5:57

En plena Semana Santa, el puerto de Málaga acogerá este Martes Santo al crucero Symphony of the Seas, con capacidad para 6.360 pasajeros y con 362 metros de eslora. El mayor barco del mundo y el nuevo buque insignia de la compañía Royal Caribbean estará un día en la ciudad, elegida para la presentación mundial de este crucero.

Así, su llegada está prevista desde el astillero francés de Saint Nazaire, donde fue recibido el pasado viernes por Royal Caribbean Internacional de manos del constructor. Lo hará a las 06.00 horas y partirá hacia Barcelona a las 22.00 horas. Una vez que el buque se aleje por la bocana del recinto, el puerto y la ciudad lo despedirán con fuegos artificiales, poniendo fin a una intensa jornada.

Este nuevo buque es el número 25 de la flota de Royal Caribbean y cuarto de la clase' Oasis', que realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo de abril a octubre.

Málaga capital será la única ciudad del mundo que haya albergado en un periodo de 48 horas a los cuatro buques insignias de la misma clase, considerados los barcos más grandes de la industria: el Oasis of the Seas, el Anthem of the Seas, Allure of the Seas y el propio Symphony of the Seas.

Desde abril y hasta la llegada del otoño realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo saliendo de Barcelona como puerto base y hará escala en Palma de Mallorca, en España; Provenza (Francia) y Florencia, Pisa, Roma y Nápoles (Italia).

ACTIVIDADES

Este Martes Santo, con motivo de la llegada del barco, la ciudad y el puerto han preparado una serie de actividades para hacer partícipes a la ciudadanía y a aquellos visitantes que quieran acercarse a los muelles portuarios.

El barco atracará en la Terminal A de cruceros, situada en la zona de Levante. Durante la jornada, los representantes institucionales, junto a la Agencia Marítima Condeminas --empresa consignataria del buque--, realizarán el tradicional intercambio de placas conmemorativas con el capitán en una recepción celebrada a bordo.

Posteriormente, la comitiva atenderá a los medios de comunicación invitados previamente para conocer 'in situ' las características del buque. Además, el Paseo de Levante, desde la Farola a la Terminal de cruceros, se engalanará para recibir a este coloso del mar.

Además, las instituciones organizadoras del puerto y la ciudad y la compañía Royal Caribbean han desarrollado un evento solidario, con el objetivo de que los ciudadanos sean partícipes de esta jornada tan especial, como ya lo hicieron con la primera escala del 'Oasis of the Seas' en 2014.

El concierto de Mr. Propper, en colaboración con el Festival de Cine de Málaga; animación para los más pequeños, 'foodtrucks' y 'photocall' serán algunas de las iniciativas. De igual modo se podrá tener la oportunidad de participar en el sorteo de un viaje a bordo del Symphony of the Seas para dos personas ofrecido por Royal Caribbean, mediante la adquisición de papeletas en la zona de Levante durante la jornada.

La totalidad de la recaudación por la venta de estas papeletas irá a la Fundación Andrés Olivares, organización dedicada a prestar apoyo a pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas.

