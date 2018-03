330 43

Cs pide explicaciones en la Asamblea por la salida de seis organizaciones del Comité del Mar Menor

26/03/2018 - 16:19

Ciudadanos ha registrado una pregunta oral en la Asamblea Regional dirigida al consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente en la que pedido que explique cuáles son las circunstancias por las cuales seis organizaciones han abandonado el Comité de Participación Social del Mar Menor.

MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El diputado regional de Ciudadanos, Luis Fernández, ha calificado la salida de estas seis organizaciones de "crónica de una muerte anunciada" del Comité de Participación Social.

"Estas organizaciones ya han anunciado en reiteradas ocasiones su disconformidad con la utilización que está realizando el Gobierno regional del Comité de Participación Social, ya que no sólo no están trasladando las reivindicaciones de los colectivos implicados para dar solución a los problemas del Mar Menor, sino que algunas veces se han obviado o manipulado sus manifestaciones para justificar las controvertidas acciones que está llevando a cabo el Gobierno regional, la mayoría de las cuales no están refrendadas por el Comité Científico".

En este sentido, Fernández ha resaltado que la falta de compromiso y respeto del Gobierno Regional, tanto con los expertos del Comité Científico como con las organizaciones del Comité de Participación Social, ha hecho que ambos órganos estén al borde del colapso.

El diputado de Cs ha recordado que la formación naranja ha insistido desde el inicio de la crisis medio ambiental del Mar Menor "en que los políticos saquen las zarpas de los problemas de la laguna y la recuperación del entorno se confíe a los técnicos, así como que se tenga siempre en cuenta y se valore la opinión de las organizaciones implicadas presentes en el Comité de Participación Social, algo que no ha sucedido nunca desde que se constituyeron ambos organismos".

"El gobierno ha teledirigido las acciones y reuniones de estos órganos y no les ha dado ni la voz ni el voto suficientes como para que su participación fuese real y efectiva. La política del Gobierno regional respecto al Mar Menor carece de rumbo", ha añadido Fernández.

Ciudadanos ha reiterado la necesidad de aprobar una ley integral del Mar Menor y anuncia que sus trabajos para la realización de la misma ya están en marcha, después de que el Gobierno Regional haya renunciado y tirado la toalla para elaborar dicha norma.

