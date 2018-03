330 43

El PSC lleva al Consell de Garanties la ley para investir a distancia promovida por JxCat

26/03/2018 - 16:12

El PSC ha pedido este lunes un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la reforma que ha impulsado JxCat para modificar la Ley de la Presidencia con el objetivo de que se puedan llevar a cabo investiduras a distancia.

En su solicitud de dictamen, recogida por Europa Press, los socialistas catalanes piden al órgano consultivo de la Generalitat que analice si varios artículos de la norma vulneran el Estatut y la Constitución.

El PSC defiende que existe un "deber presencial inherente" para el candidato a una investidura de estar presente en el pleno, y por ello no comparten que se reforme la ley para que pueda hacerse precisamente lo contrario.

JxCat ha indicado en varias ocasiones que quiere cambiar la ley para permitir que Carles Puigdemont (JxCat) sea investido a distancia y se trata de una modificación que quiere hacer por la vía de máxima urgencia.

El PSC alerta en su petición de dictamen al CGE de que el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado unas medidas cautelares que indican que Puigdemont no puede ser investido si no está en el pleno y si no dispone de un permiso judicial.

Los socialistas catalanes recuerdan que Puigdemont renunció a ser investido pero dejó claro que era una decisión "provisional", y alertan de que la reforma de la ley podría utilizarse para investirle más adelante, contraviniendo así las directrices del TC.

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en la que JxCat y ERC tienen mayoría, optó la semana pasada por tramitar la reforma de la Ley de la Presidencia pese a que Cs, el PSC y el PP recurrieron la decisión.

La iniciativa se publicó en el boletín del Parlament el pasado sábado y se dio dos días a los grupos para que pudieran pedir un dictamen al CGE, y es lo que ha hecho el PSC este mismo lunes.

Este órgano consultivo, cuyos dictámenes no son de obligado cumplimiento, tiene siete días para pronunciarse y, a partir de entonces, la iniciativa podrá llevarse al pleno: los grupos también puede presentar enmiendas al texto para intentar modificarlo.

INFORME DE LOS LETRADOS

Los letrados del Parlament han avisado de que una reforma de tal calado como la de las investiduras a distancia no se puede hacer por la vía de máxima urgencia y que tampoco es aconsejable hacerlo sin haberse constituido un Govern.

Los letrados también han dicho que solo es viable tramitar la reforma tras la renuncia de Carles Puigdemont a su investidura, pero han alertado de que no podría admitirse a trámite si es el candidato porque "podría llegar" a vulnerar las medidas cautelares del TC.

