Una avería en subestación de Endesa en Tablada causa cortes de luz, con más de 7.000 afectados en Los Remedios

23/03/2018 - 20:45

La avería en un interruptor en la subestación que Endesa posee en la zona de Tablada ha provocado cortes de luz e incidencias en los cruces semafóricos, que han afectado a más de 7.000 afectados en el barrio de Los Remedios de Sevilla capital.

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

Fuentes de Endesa han indicado a Europa Press que la incidencia se ha registrado esta tarde, a causa de la avería en un interruptor de la subestación Tablada, ubicada en la carretera de la esclusa.

Dicha avería ha provocado la desconexión de varias líneas de media tensión que dan servicio al barrio de Los Remedios, donde se han visto afectados más de 7.000 clientes, que han dejado de recibir suministro eléctrico durante ocho minutos.

Las fuentes han precisado que el interruptor afectado, al averiarse, ha cogido temperatura y se ha producido humo, aunque no ha llegado a prender ni ha habido llama. No obstante, han acudido los bomberos, que han ayudado a evacuar el humo "aunque no se ha tenido que extinguir ningún fuego".

Endesa ha asegurado que "el suministro se ha recuperado en ocho minutos", aunque ha apuntado que el interruptor sigue averiado, de forma que "se está normalizando el suministro, aunque puede haber algunas fluctuaciones, esto es, subidas o bajadas de tensión, porque los técnicos siguen maniobrando en la zona".

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla han confirmado a Europa Press que la incidencia ha afectado a diversos cruces semafóricos, si bien han señalado que tal situación no ha sido permanente y que el funcionamiento de los semáforos se ha ido recuperando.

La compañía eléctrica ha lamentado las molestias ocasionadas y ha insistido en que los técnicos "están trabajando desde el inicio de la avería para recuperar cuanto antes todo el suministro".

