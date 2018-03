330 43

La plantilla del metro de Málaga sigue adelante con la huelga en Semana Santa

22/03/2018 - 21:11

La plantilla --operadores y técnicos-- del metro de Málaga ha anunciado que sigue adelante con la huelga prevista para Semana Santa, tras no llegar este jueves a un acuerdo en el Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). En concreto, el primer día de huelga arranca este viernes, 23 de marzo, desde las 15.00 horas a 03.30 horas del sábado, día 24.

Así lo ha informado el presidente del comité de empresa, Juan Vicente Pomares, que ha precisado que la reunión, que ha durado unas diez horas tras comenzar sobre las 10.30 horas, ha acabado finalmente sin avenencia.

Pomares, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que "ha habido acercamiento y pensábamos que podía estar cerca el acuerdo", pero "al final la empresa sigue queriendo llevar la mayor parte de la subida salarial a la parte variable", ha lamentado.

Así, ha vuelto a criticar que "partimos de ser la explotación ferroviaria con peor salario de todo el país y la más precaria laboralmente" y "pese a que ha habido acercamiento en la parte laboral en la parte salarial la empresa sigue dando un 70 por ciento en variables, que además, son difícil de conseguir y sólo un 30 por ciento al fijo".

"Hemos intentado pasar más dinero al fijo, pero la empresa no lo ha aceptado. Es más, nosotros también hemos aceptado parte del variable, pero poniendo unas normas para que sea más conseguible por parte de los trabajadores", ha explicado. No obstante, ha lamentado que "la empresa no ha pasado por ahí y tras todo el día hemos vuelto al problema del principio que es el del fijo y el variable", ha señalado.

Además del paro de este viernes, la huelga en Semana Santa continúa y está previsto otro paro para el Domingo de Ramos desde las 13.30 horas a las 03.30 horas del Lunes Santo, para continuar desde las 13.30 horas a las 03.30 horas del Martes Santo; mientras que para el Miércoles Santo hay huelga desde las 14.00 horas a las 03.15 horas del Sábado, 31 de marzo.

Por otro lado, el presidente del comité de empresa ha dejado claro que por parte de los trabajadores "estamos dispuestos a hablar sobre el problema y el conflicto laboral abierto en operadores y técnicos".

La plantilla explicó en el anuncio de las movilizaciones que han convocado estas protestas "tras cuatro años de condiciones pésimas de trabajo, con repercusión familiar y en su salud", instando, nos obstante, a la Junta de Andalucía y a la empresa a que "hagan por evitarla". Así, también recordaron que "se lleva hablando más de un año del conflicto" entre trabajadores y empresas: "Somos la explotación ferroviaria más precaria del país".

De igual modo, apuntaron que se ha detectado "una desviación en la masa salarial, presentada por la representación de empresa de más de 500.000 euros": "Hemos descubierto que se está destinando para sueldos pactados en diferentes departamentos, que no son ni de operadores ni de técnicos y mientras tanto la Junta mira para otro lado".

En este sentido, denunciaron que "las reuniones para la negociación del convenio, hasta que se han roto, han sido bochornosas, faltando al respeto a los representantes de la plantilla". Por último, lamentan quepara los técnicos y operadores de líneas del suburbano malagueño "la conciliación familiar es imposible, con 722 turnos, 100 horas de trabajo más al año que el resto del personal ferroviario del estado. "Por esta situación están afectados 84 miembros de la plantilla, de 130 que componen el total".

