Carlos Fabra dice que nunca pagó a Orange Market ni se lo impusieron: "He tenido la libertad de hacer lo que he querido"

22/03/2018 - 15:18

Admite que Costa o la gerencia del PPCV le recomendó recibir al 'Bigotes' para un presupuesto para Fitur que rechazó por ser muy caro

VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra ha negado este jueves que haya pagado "ni un solo euro" a Orange Market ni a Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', porque nunca ha tenido relación con ellos y siempre he tenido la libertad para hacer lo que ha querido en Castellón. "A mí nadie nunca me ha impuesto nada y cuando alguien me pidió que recibiera a Orange Market dije que no, pero no me acuerdo quién fue la persona que me lo dijo", ha señalado, para más tarde indicar que fue o la gerencia o el secretario general del PPCV, Ricardo Costa.

Así lo ha indicado Fabra en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana. El expresidente de la Diputación de Castellón estaba citado en calidad de exvocal nato del Patronato de Feria Valencia, pero ha admitido no haber asistido a ninguna reunión porque tenía "otras obligaciones" como era "dirigir la provincia de Castellón", algo a lo que ha dedicado su "cuerpo y alma".

"Mi forma de hacer política en Castellón era dedicarme 10-12 horas diarias a mi provincia. Visitaba todos los pueblos, conocía perfectamente todas obras que se hacían y las que estaban pendientes y hablaba con todo el mundo y estoy satisfecho de la gestión que hemos hecho", ha reivindicado.

Así, ha señalado que siempre ha tenido la libertad de hacer lo que ha querido en la provincia y "nunca nadie" le ha impuesto nada ni desde la Generalitat se le ha "presionado" para que apoyara algo. "Yo he mandado mucho y siempre he tenido libertad de acción para lo bueno y lo malo", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que en una ocasión o bien el exsecretario general del PPCV o el gerente, no recordaba exactamente quién, le dijo que recibiera al 'Bigotes' para que éste le presentara un presupuesto para montar el stand de la Diputación de Castellón en Fitur en 2010 pero él lo rechazó porque "el presupuesto era ocho veces más caro. "No nos dignamos ni a contestarle", ha apostillado.

Ha indicado que esta situación se la contó tanto a Camps como a la consellera de Turismo a la que le dijo que el empresario "no estaba centrado". "Me presentó un presupuesto de unos dos millones de euros que es lo que me costaba el stand de cinco o seis años", ha indicado.

"ESTOY DE GURTEL Y DE ORANGE MARKET HASTA EL PIRRI"

Insistido por si Camps tenía poder para imponer con quien contrataba la Feria, Fabra ha negado este extremo y ha comentado: "Nunca había oído en mi vida una empresa que se hubiera hecho tan famosa en tan poco tiempo como Orange Market. De la Gürtel y de Orange Market estoy hasta el pirri", ha señalado, para defender que el exjefe del Consell es una persona "íntegra y honrada". "Se puede haber equivocado en sus actuaciones públicas, pero es una persona íntegra y de un contenido moral importante", ha insistido.

Sobre el Congreso Nacional del PP en 2008 que se celebró en la Feria, ha manifestado no haber tenido ninguna implicación ni en la organización ni participó en ninguna ponencia. Sin embargo, ha relatado que el propio Rajoy le citó en Madrid días antes de la celebración de este evento y le preguntó si le iba apoyar a él o a Juan Costa.

Por ello, ha indicado desconocer el por qué se trabajó en aquello con Orange Market, pese a la orden de Madrid de no hacerlo. "Yo no he tenido nunca ninguna relación con Orange Market ni a nivel de partido ni en la diputación y puedo garantizar que no pagué ni un solo euro al señor Perez", ha insistido.

Preguntado por las declaraciones de Costa en las que afirmaba que Fabra había pagado 90.000 euros a esta empresa en la campaña electoral de 2007, ha indicado que ha llamado al exsecretario general del PPCV y éste le ha dicho que él no ha dicho eso, que es "mentira". "Nunca he pagado 90.000 a Orange Market, bajo ningún concepto", ha dicho.

EN FERIA HUBO "FALTA DE PREVISIÓN"

Sobre los sobrecostes en Feria Valencia, Carlos Fabra ha insistido en que no asistía a las reuniones del Patronato y aunque conocía los proyectos, desconocía el detalle de las actuaciones que se acometieron en el recinto ferial. No obstante, ha reivindicado que había que "renovarse o morir". "O estabas donde estaban los demás o no existías", ha señalado para manifestar que le pareció "bien" acometer esas obras de ampliación.

"Estamos en un mundo competitivo y si no competimos nos quedamos fuera de las competiciones", ha señalado para criticar la "falta de previsión" importante que hubo y que supuso el encarecimiento de la obra.

A su juicio, si hubo irregularidades "deberían de haberse denunciado hace mucho tiempo". "Desde 2004 hasta hace poco he estado ocupado en temas personal y no he tenido tiempo de preocuparme por Feria Valencia, sino que he estado en asuntos que me afectaban a mí. Si tengo asumir alguna responsabilidad, lo asumiré como vocal nato, pero yo no tengo conciencia de haber autorizado ni por activa ni por pasiva situaciones irregulares en la institución", ha remarcado.

