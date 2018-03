330 43

IULV-CA asegura que los contactos para renovar la Cámara de Cuentas están "avanzados" y espera propuesta pronto

21/03/2018 - 11:17

El grupo parlamentario de IULV-CA ha asegurado este miércoles que los contactos entre los partidos políticos para renovar la Cámara de Cuentas están "muy avanzados", de modo que espera que se presente una propuesta conjunta "razonablemente pronto".

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo ha avanzado, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de la coalición de izquierdas Inmaculada Nieto, todo después de que el mandato de tres de sus siete miembros expirara en diciembre de 2017.

De este modo, Nieto ha asegurado que desde la pasada semana, cuando varios grupos criticaron la falta de iniciativa del presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, para lograr la renovación de este órgano de extracción parlamentaria, se han producido contactos entre los partidos.

Así, y tras recordar que el propio Durán, en la última Junta de Portavoces, "nos conminó a llegar a ese acuerdo", ha señalado que "es posible que haya una propuesta razonablemente pronto".

No obstante, ha lamentado que el presidente de la Cámara no haya tenido una posición "proactiva" para conseguir la renovación de la Cámara de Cuentas dado que lo que ha hecho ha sido "reiterar la remisión de la carta que el presidente de la Cámara de Cuentas remitió a los grupos". "No ha hecho ningún otro papel", ha zanjado.

