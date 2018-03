330 43

NC plantea diez propuestas para construir una Canarias "justa, democrática, igualitaria y próspera"

21/03/2018 - 11:09

El presidente del Grupo Parlamentario NC, Román Rodríguez, ha presentado en la segunda jornada del Debate del estado de la nacionalidad un conjunto de diez propuestas para "construir país" y dar lugar a una Canarias "justa, democrática, igualitaria y próspera".

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 (EUROPA PRESS)

En su intervención, Román Rodríguez indicó que la primera de estas propuestas pasa por una agenda canaria que recoja el nuevo Estatuto de Autonomía, más competencias, más derechos, una adecuada definición territorial del archipiélago y el blindaje del REF.

En segundo lugar, supone apostar por un modelo de desarrollo sostenible que obligue a revisar -y no derogar- la Ley del Suelo, para que el Gobierno de Canarias recupere las competencias de planificación, y que permita contener el crecimiento y apostar por el transporte.

Una tercera propuesta va dirigida a la diversificación de la economía, mediante el apoyo de la industria, que ponga más recursos en I+D+i, que apueste por la llamada 'nueva economía', que haga una apuesta decidida por las renovables y no por el gas, o que siga apoyando al sector primario.

A su vez, abogó por la internacionalización de la economía y por un pacto por el empleo, por los salarios, por la formación, por la concertación social y por el reparto de la riqueza, que apoye los servicios públicos y las pensiones públicas.

Otras de las propuestas de NC va dirigida a un plan de lucha contra la pobreza que prescinda de un comisionado que no esté para "calentar el sillón", y un modelo turístico sostenible que implique, entre otras cosas, una tasa turística y regular por ley el alquiler vacacional.

Asimismo, Román Rodríguez planteó una mejora de la calidad democrática a través de una reforma electoral "razonable, integradora y moderada" como la que acordaron PP, Podemos, PSOE y NC; así como más transparencia, más lucha contra la corrupción y que los órganos del Parlamento sean "de todos y de todas". Otras medidas serían un pacto "de verdad" por la igualdad entre hombres y mujeres, y un pacto fiscal para que los que más tienen paguen más.

"A LO QUE CC QUIERA".

Román Rodríguez criticó la "ineficiencia" del Gobierno de Clavijo y afirmó que lo que existe en Canarias es un "tripartito" donde Coalición Canaria funciona como "jefe de filas" y PP y PSOE están "a lo que CC quiera".

Rodríguez criticó que el Ejecutivo de CC "no ejerce el liderazgo de país, de construcción nacional de Canarias y no aprovecha el poder legítimo para construir un país unido y fuerte, donde lo importante son los territorios" y no "cantonalizar" la organización del archipiélago.

También expresó su preocupación por el modelo de desarrollo "insostenible" que hay en las islas, del que culpó, por ejemplo, de los atascos que sufren diariamente miles de conductores, de los vertidos o del turismo de masas, que, dijo, no es más bienestar ni más garantía para los canarios.

En cuanto a los servicios públicos, reconoció que han mejorado porque se ha metido un "dineral" pero recordó que en Canarias siguen estando a la cola, al tiempo que lamentó que el Gobierno no se tome en serio cuestiones tan importantes como el cambio climático, que aparece con "poco énfasis e interés" y como "mero postureo".

Román Rodríguez negó que se esté cambiando el modelo productivo, pues si bien la economía canaria está creciendo, el peso del turismo no sólo no ha retrocedido, sino que ha avanzado, de manera que hoy representa el 35% del PIB. Además, advirtió que la industria está "estancada" y el sector primario sólo representa un 7% del PIB.

Acerca del desempleo, indicó que Canarias sigue estando a cinco puntos y medio de la tasa media de desempleo y los trabajos que se están creando no son de calidad, lo que significa que en esta materia "no se está bien ni en la cantidad ni en la calidad".

A su vez, dijo que el turismo crece en cantidad, pero Canarias no se está preparando para una etapa de "vacas flacas" en la que los principales competidores del archipiélago están recuperando su cuota de mercado. Por ello, cree que hay que incorporar una tasa turística para la recualificación del destino y la protección del paisaje, e insistió en que el alquiler vacacional se tiene que regular por ley.

En el ámbito de la energía, reconoció que el Gobierno está facilitando la implementación de nuevas instalaciones de energía eólica, pero afirmó que lo del gas ciudad y las regasificadoras son "de traca" porque la gente "está en contra". Y respecto a la situación social, señaló que existe una quiebra social, injusticia, desigualdad en el reparto de la riqueza y un insostenible sistema de desarrollo.

En su opinión, "tenemos que hacer una sociedad más justa porque no puede ser que el 44% de la población esté en riesgo de pobreza y exclusión social, y tenemos una sociedad quebrada, con ricos más ricos y pobres más pobres, y con unos servicios públicos a la cola. Hasta que no superemos eso no se podrá sacar pecho", aseveró.

Por último, admitió que la educación está "pacificada" pero avisó que existe un problema en la educción de 0 a 3 años, en idiomas y en la adecuación de la Formación Profesional y la educación universitaria al sistema productivo. "Tenemos un problema y la autocomplacencia sólo hace cronificar esta situación", advirtió.

