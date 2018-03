330 43

Ayuntamientos, sindicatos y partidos de izquierdas cargan contra el PP por el "peligro especulativo" de su Ley del Suelo

20/03/2018 - 21:45

El Ayuntamiento de Madrid y otros consistorios, sindicatos y partidos políticos como PSOE y Podemos han criticado este martes el proyecto de Ley del Suelo del Gobierno regional por su carácter "especulativo" y considerar que se pone en "peligro" el suelo público.

El auditorio Marcelino Camacho ha acogido desde las 18 horas este evento impulsado por los sindicatos CCOO y UGT, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, PSOE-M, Podemos Comunidad de Madrid, IU-Madrid y EQUO-Madrid, para "escenificar" a través de la firma de un manifiesto su desacuerdo con el proyecto de Ley del Gobierno regional.

En total, una treintena de colectivos se posicionan en contra de este proyecto de ley a través de la firma de un manifiesto en el que proponen que se revierta el contenido de esta normativa por otra al "servicio de las personas".

El proyecto del Ejecutivo autonómico recoge, entre otras medidas, adaptar el planteamiento a cada municipio en función de sus características o considerar como suelo no urbanizable común el que hasta ahora se consideraba como suelo no urbanizable no sectorizado.

En esta línea, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha manifestado que el proyecto de Ley representa un "peligro" para el suelo público y una situación "muy problemática e inquietante para el futuro de Madrid".

Por otra parte, para el portavoz socialista en la Asamblea se trata de un proyecto de Ley que "incluye casi un reglamento entero" y que, a su juicio, provoca que "luego sean los jueces los que diriman una y otra vez" los conflictos que surgen. "Las leyes tienen que ser mas breves, los reglamentos ya se dan en las despliegues posteriores", ha añadido.

Por ello, Gabilondo considera que el proyecto de Ley "no tiene consenso" y, a su juicio, el del PP "está desatendiendo" el trabajo del resto de los grupos de la Asamblea.

En este sentido, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha señalado que con el acto de este martes las fuerzas de izquierdas "escenifican" su desacuerdo con un proyecto de Ley que "no tiene nada de novedoso y reproduce los problemas del pasado".

Como soluciones, Franco ha reclamado una Ley del Suelo que desarrolle un urbanismo al "servicio de las personas" y contribuya a generar "empleo de calidad" y que "no tenga un carácter especulativo".

A su vez, el delegado e Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha afirmado que con el proyecto de Ley de los populares se abre "la veda a que los ayuntamientos de la región "vendan suelo público" para compensar sus "déficits presupuestarios" y no "garantiza el derecho a la vivienda".

Por su parte, el secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, ha planteado como "alternativa" una Ley del Suelo que cuente con un "amplio diagnóstico" y ha criticado que la Comunidad de Madrid es un territorio "roto" donde hay un "oeste rico y un suroeste pobre" y donde "no es posible" el acceso a la vivienda.

"¿Cómo es posible que se pueda plantear aprobar una Ley del Suelo con todas estas organizaciones sociales, políticas y económicas en contra?", ha subrayado.

El coportavoz de Equo Madrid, Alejandro Sánchez, ha afirmado que el conjunto de organizaciones que componen este acto reclama "romper con un modelo de urbanismo" que trajo "la burbuja inmobiliaria" y, por ello, considera "imprescindible" cambiar la ley del suelo "para bien y no para peor".

Durante el encuentro también han estado presentes los alcaldes de San Martín de la Vega, María Luz Lastras; de Fuenlabrada, Javier Ayala; de Coslada, Ángel Viveros; de Rivas, Pedro del Cura; de Ciempozuelos, Chus Alonso; y de Pinto, Rafael Sánchez; el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo; el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Enrique Villalobos; y la coportavoz de IU Madrid, Sol Sánchez, entre otros.

CRÍTICAS A CIUDADANOS

Entre los participantes también se ha criticado la posición que pueda adoptar Ciudadanos respecto al proyecto de Ley del Suelo del Gobierno regional. A este respecto, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, se ha manifestado "pesimista" ya la formación naranja "a la hora de la verdad siempre vota con el Partido Popular".

Franco, por su parte, espera que en esta ocasión Ciudadanos tenga un "ataque de responsabilidad y de servicio al pueblo" y se "desmarque de una vez" del PP acordando con Podemos y socialistas una Ley "al servicio de los madrileños".

A su vez, el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha asegurado que el proyecto de Ley de Suelo que prepara el Gobierno regional es un "castigo" para la Comunidad de Madrid y que se requiere otra normativa acorde con las necesidades de la ciudadanía.

Mientras, el representante de la FRAVM ha comentado que esta ley "se olvida de la emergencia habitacional que hay en Madrid" y que "en el mejor de los casos contempla un 30 por ciento para viviendas del algún tipo de protección". "Una ridiculez", ha apostillado Villalobos para reclamar un porcentaje de pisos protegidos "infinitamente mayor".

Por otro, la portavoz de Ecologistas en Acción ha recalcado que el proyecto de ley "no frena el modelo" el modelo especulativo y "favorece la destrucción del patrimonio histórico".

A su vez, Sol Sánchez ha afirmado que esta normativa hace que pueda haber "corrupción legal" en la gestión del suelo y, a su juicio, posibilitará una "utilización fraudulenta" de algo tan básico como el suelo.

