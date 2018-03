330 43

El periodista Josep Corbella revela en un libro los 'porqués' del cuerpo humano

20/03/2018 - 20:26

El periodista científico Josep Corbella revela en el libro 'La maravillosa historia de tu cuerpo' (Libros Cúpula/Columna) los 'porqués' del cuerpo humano a través de una larga conversación con su hija adolescente, Nora, como ha explicado este martes en la presentación de la obra.

El libro busca ser un recorrido divulgativo e ilustrado por el cuerpo humano, y un "apasionante viaje" desde el origen de la vida en la Tierra hasta el futuro de la humanidad en el universo en que un padre explica a su hija por qué el cuerpo humano es cómo es.

"Por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos" es otro de los hilos conductores de la obra, que explica el motivo por el cual el culo marcó a los humanos, el hombre es el único animal que se enamora y por qué hay cosas que le gustan a casi todas y otras que a casi nadie.

"Si no tuviéramos culo no podríamos correr y la evolución humana" no habría sido como la hemos conocido, ha asegurado Corbella, preguntado por esta cuestión en un diálogo con el locutor Toni Clapés, con quien colabora en el 'Versió Rac1'.

"Tu cuerpo es tuyo. Es todo lo que tienes en realidad", dice el autor en el prólogo del libro, que ha presentado este martes en la Casa del Llibre de Barcelona.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El periodista científico de 'La Vanguardia' y divulgador de la Ciencia de la Salud en diversos medios, se dirige con el libro a todos los públicos con un relato que huye de descripciones y explicaciones complejas.

"No quería explicar cómo es el cuerpo y la anatomía, sino que se entienda por qué actuamos y sentimos como lo hacemos", ha reseñado.

