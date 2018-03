330 43

ERC ve un "despilfarro público" el gasto de los escoltas del alcalde de Lleida en vacaciones

20/03/2018 - 16:09

Los republicanos acusan a Ros de "falta de contención, abuso de gastos superfluos y poco rigor presupuestario"

LLEIDA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo municipal de ERC-Avancem en Lleida, Carles Vega, ha asegurado este martes que el alojamiento del personal de seguridad que acompaña al alcalde Àngel Ros durante sus vacaciones, puentes y fines de semana costó el año 2017 un total de 13.233 euros sólo en hoteles, sin incluir dietas, unas cifras que califica de "despilfarro público".

ERC ha asegurado este martes en un comunicado que del gasto total, el correspondiente a 4.161 euros pasará por pleno del mes de marzo en el expediente de reconocimiento de crédito, ya que está "fuera del presupuesto".

Vega señala que "entre las facturas de los alojamientos de la escolta del alcalde, 36 en total, hay una de las vacaciones de Navidad en un hotel de lujo de Vielha que cuesta 175 euros la habitación cada noche, y asciende a 3.504 euros y que otra factura de las vacaciones de verano en un hotel de Cambrils es de 3.204 euros".

El presidente del grupo municipal ERC-Avancem ha acusado al alcalde socialista de "falta de contención, abuso de gastos superfluos y poco rigor presupuestario".

Además, Vega ha señalado que "no cumple la Ley de Haciendas Locales, el Cartapacio municipal ni la moción de reprobación del 2016, ya que no se pueden pagar facturas que no tengan presupuesto".

