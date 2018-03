330 43

Brecha laboral, pensiones, Patronato de Recaudación y el tercer hospital, a debate en el pleno de Diputación

20/03/2018 - 7:02

La brecha laboral detectada por CCOO en la Diputación de Málaga, el apoyo a las reclamaciones de los pensionistas, la situación en el Patronato de Recaudación Provincial, la construcción del tercer hospital en Málaga capital y el caso de los contratos realizados por el Área de Medio Ambiente dirigida por Marina Bravo con la empresa del hermano de su pareja en la que también trabaja él son algunas de las cuestiones que se abordarán en el pleno de este martes.

MÁLAGA, 20 (EUROPA PRESS)

Un asunto de actualidad que se abordará será el de las pensiones, con mociones de PSOE e IU. En el caso de la coalición de izquierdas recuerdan, tal y como ha indicado su portavoz, Guzmán Ahumada, la importancia de dichas pensiones para el sustento de muchas familias, por lo que ha reivindicado la respuesta de la ciudadanía exigiendo pensiones "dignas" frente a la "miserable subida del 0,25 por ciento impuesta por el Gobierno del PP y que supone un durísimo golpe al poder adquisitivo de los mayores".

En el caso de los socialistas, su portavoz, Francisco Conejo, ha señalado que la moción va encaminada a que la institución "lidere las reivindicaciones de los pensionistas" y se haga eco de "ese clamor social". Solicitan al equipo de gobierno del PP que ponga en marcha un paquete de medidas de apoyo a mayores de Málaga, como la creación de una red de centros municipales de día, un programa de vacaciones, una modificación presupuestaria para destinar, al menos, dos millones para mejora de infraestructuras, además de un programa de acompañamiento y apoyo en las tareas de hogar y el desarrollo de un plan para combatir la soledad y el aislamiento social de mayores.

La igualdad y los ecos del pasado 8 de marzo también tendrán cabida en la sesión ordinaria con mociones de Málaga Ahora, Ciudadanos y PSOE. En el primer caso, como ha señalado Rosa Galindo, reclamarán a la institución que abran antes de mayo un espacio de trabajo en la Comisión de Igualdad para diseñar medidas correctoras de la "enorme brecha laboral" existente en la Diputación, según revela CCOO.

"De poco valen las declaraciones de intenciones, actos institucionales y lazos morados si en la propia Diputación en el día a día las mujeres sufren una evidente discriminación laboral", ha dicho Galindo, quien presenta otra moción para que la institución ejecute el incremento presupuestario en políticas de igualdad y que se aceleren los trámites para que las afectadas por violencia machista reciban las ayudas económicas aprobadas en su momento.

Cs, por su parte, lleva una moción para que el equipo de gobierno valore la inexistencia de brecha salarial en los adjudicatarios, teniendo en cuenta la fórmula de Eurostat. De esta manera, según el portavoz, Gonzalo Sichar, sería "la primera institución pública que pone en marcha esta medida a favor de la igualdad entre hombres y mujeres". También ha asegurado que apoyarán la moción de Málaga Ahora sobre la brecha laboral.

El PSOE, por su parte, volverá a reclamar que el equipo de gobierno cumpla su compromiso y triplique el presupuesto de igualdad para alcanzar los 2,7 millones de euros.

El tercer hospital en Málaga capital también será objeto de debate en el pleno. El PP urge a la Junta a construirlo en no más de seis años, que elabore un cronograma con plazo y presupuesto; la solicitud de que se reubiquen lo que está en los terrenos detrás del Materno Infantil además de que el Gobierno andaluz levante un Chare en la zona este de la ciudad. También reclama más personal sanitario, que dote de presupuesto para ese hospital este mismo año y apela a la "colaboración leal" de las instituciones.

Así lo ha trasladado el viceportavoz 'popular', Francisco Oblaré, quien ha sostenido que la presidenta andaluza, Susana Díaz, es quien más ha favorecido la sanidad privada en la provincia por las "deficiencias" en la pública. También ha confiado en las palabras de la consejera de Salud, Marina Álvarez, sobre el nuevo hospital pero ha reclamado más información y contactos entre administraciones.

Ante esto, el socialista Conejo ha criticado que el PP lleve esta moción sin consensuarla con el resto de grupos, reclamando a los 'populares' que no "usen la sanidad como elemento de confrontación". "Todos tenemos que arrimar el hombro y colaborar; le pedimos que no ponga condiciones y que facilite los medios para que la Junta pueda construir la gran infraestructura sanitaria lo antes posible", ha incidido, añadiendo: "Con chantajes no tendrán la colaboración del PSOE", acusando al equipo de gobierno de "buscar excusas para no ceder gratis los terrenos".

PATRONATO DE RECAUDACIÓN Y CASO MARINA BRAVO

Otras mociones que se debatirán están relacionadas con el Patronato de Recaudación, organismo de la Diputación. Así, Ciudadanos ha lamentado que haya unos 2.000 contribuyentes pendientes de que les restituyan cobros indebidos y, por lo tanto, esperan que la administración les devuelva el dinero cobrado indebidamente. Además, sostienen que se debe iniciar de oficio esa devolución e incluso que se paguen intereses de demora, de un 15 por ciento si el retraso es de seis a 12 meses y 20 por ciento si es más de un año, en la misma proporción que cuando es el ciudadano el que "se pasa de plazo".

También el PSOE reclamará una mejora de las condiciones laborales y funcionales de este organismo. Así han solicitado que se cree un departamento para mejorar la recaudación y la lucha contra el fraude fiscal; que se reactualicen las retribuciones salariales; a pagar ya las prestaciones sociales y las productividades pendientes de pago entre la plantilla y cubrir puestos vacantes por jubilación del personal.

Málaga Ahora, por su parte, exige al PP que se depuren responsabilidades y se auditen las cuentas de este organismo después del auto de mayo de 2017 en el que se alude a "dejación de funciones de los responsables" y, aunque no se apreció malversación ni prevaricación, "sí es resultado de un informe de la plantilla en el que se alertaba de que durante cinco años los expedientes denominados incobrables ascendían a 75 millones en la llamada Zona Junta".

De nuevo el caso Marina Bravo tendrá cabida en el pleno por una moción del PSOE en la que exige la dimisión tanto de la diputada como de la vicepresidenta segunda, Ana Mata, en este caso por levantar el reparo del interventor a dos facturas en las que se detectaba fraccionamiento, algo criticado por los socialistas y por lo que también solicitarán la reprobación del presidente de la Diputación, Elías Bendodo; y que el pleno acuerde llevar esto a Fiscalía.

Al respecto, Sichar ha dicho que si el PSOE considera que hay delito debería llevarlo sin esperar un acuerdo de pleno "para ir en comandita"; es más, considera que si el interventor "no ha ido a Fiscalía será que no considera que hay delito". También ha dicho que su partido no solicitará la dimisión "de nadie sin estar imputado". Ha lamentado que haya partidos que prefieren "el circo" y hacer "ruido", rechazando la "política espectáculo".

Ante esto, Conejo ha acusado a Cs de ser más "cómplice de la corrupción del PP" que garante de la regeneración política. Mientras tanto, el 'popular' Oblaré ha sostenido que el "acoso y derribo le toca ahora a Bravo y a Mata". Además, ha agregado que si tienen duda legal "acudan a los tribunales y no dilaten el tiempo en buscar titulares": "Si creen que hay irregularidad, que vayan a Fiscalía".

En este sentido, este pasado lunes también se conoció el informe de la Secretaría General de la Diputación, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre las contrataciones realizadas por el Área de Medio Ambiente dirigida por Marina Bravo a la empresa del hermano de su pareja, en la que también trabaja él, no concluye claramente si hay o no conflicto de intereses pero sí considera que, aún tratándose de contratos menores, "debería haberse acudido a solicitar al menos dos ofertas o presupuestos más".

PUBLICIDAD