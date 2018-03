330 43

Un visitante de El Rocío se lleva los 17 millones del Extra del Día del Padre de la ONCE

19/03/2018 - 22:56

"Estoy muy contento de dar tanta fortuna", afirma Mario Rodríguez que vende en la entrada de la ermita desde 2013

HUELVA, 19 (EUROPA PRESS)

La ermita de El Rocío, en Almonte (Huelva), se ha convertido en la noche de este lunes en el epicentro de la fortuna del Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día del Padre, donde se ha vendido el premio mayor de 17 millones de euros a las puertas del templo.

Según ha informado la ONCE en un comunicado, Mario Rodríguez Calado, vendedor desde 2013, no daba crédito cuando ha sabido que ha sido quien ha repartido el premio de los 17 millones de euros, una fortuna que ha dado a un cliente "entre forasteros, turistas, fieles y gente de paso" que acuden diariamente a la ermita de El Rocío.

"El premio puede estar repartido por cualquier rincón de España dada la cantidad de personas que visitan la ermita cada día", reconoce el director de la ONCE en Huelva, Nicolás Vargas. En total, ha vendido nueve cupones agraciados con 40.000 euros que suman 360.000 euros y la serie premiada con los 17 millones de euros.

Rodríguez Calado tiene experiencia en repartir suerte porque se quedó hace dos años a un número de dar el premio del Extra de Verano y ha dado ya un premio a las cinco cifras y dos de los Sueldazos de Fin de Semana, pero ahora se declara sorprendido por haber dado uno de los mayores premios de la ONCE en Andalucía. "No me lo esperaba que lo fuera a dar yo, la verdad, pero estoy muy contento de dar tanta fortuna, es una alegría muy grande", afirma.

El sorteo del Extra del Día del Padre ha repartido también fortuna en otras provincias andaluzas como Málaga y Sevilla y en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha, Castilla León o el País Vasco.Almonte depende de la agencia de la ONCE en La Palma del Condado, que cuenta con 238 afiliados de las 1.008 personas ciegas y con discapacidad visual grave que hay en la provincia de Huelva.

El Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día del Padre ha puesto en juego un premio mayor de 17 millones de euros, mientras que a los 99 cupones en los que sólo coincidan las cinco cifras del número tenían un premio de 40.000 euros. Además, hay premios de 1.500, 100, diez o cinco euros para aquellos cupones cuyas cuatro, tres, dos o última cifras coincidan con las del número extraído.

Para este viernes, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos --Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia-- ofrece un bote de 17 millones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y en establecimientos colaboradores autorizados.

