El PP se queda solo en su petición sobre la estación de autobuses de Torrelavega

19/03/2018 - 20:19

El PP no ha conseguido sacar adelante este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria su propuesta para instar al Gobierno a que firme antes del 1 de junio con el Ayuntamiento de Torrelavega el convenio de ejecución de una estación de autobuses junto a la del ferrocarril en el centro de la ciudad, que prevea su financiación íntegra por el Gobierno de Cantabria.

La moción es continuación de la interpelación que el diputado del PP y excalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, formuló la semana pasada al consejero de Industria, Francisco Martín (PRC), quien contó que el Gobienro va a redactar un estudio de necesidades.

La propuesta ha sido cuestionada por todos los grupos, que han considerado que supone "poner el carro delante de los bueyes" puesto que todavía no se sabe dónde se va a ubicar la estación de ferrocarril en el marco del proyecto de soterramiento de las vías.

El portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, mientras que PSOE, PRC, Podemos y el otro miembro del Grupo Mixto, Juan Ramón Carrancio -exdiputado de Cs- han votado en contra. Todos ellos han coincidido en que la moción del PP no tiene sentido mientras no esté definida la ubicación de la estación de ferrocarril y aprobado el plan de movilidad urbana en el que está trabajando el Ayuntamiento de Torrelavega.

Víctor Casal (PSOE), Francisco Ortíz (PRC) y José Ramón Blanco (Podemos) han criticado que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega tengan que financiar el 30% y 20% respectivamente del soterramiento cuando es una competencia exclusiva del Ministerio de Fomento, que en otras ciudades de España se ha comprometido a financiar el 100%.

También han recordado que Calderón fue alcalde durante 30 meses en los que tuvo "plena sintonía" con el Gobierno central y regional ya que el PP gobernaba en las tres administraciones.

El diputado 'popular' ha denunciado que el Gobierno "no ha aprobado nada para Torrelavega" y que el presidente Revilla después de todos sus años en política "no ha dejado en Torrelavega abslutamente nada, más que cuatro fotos en albarcas". "Me preocupa que no se entienda la deuda enorme que Cantabria tiene con Torrelavega y sus vecinos", ha concluido.

