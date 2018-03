330 43

Más de un centenar de personas secunda la concentración en A Coruña por la muerte de un joven senegalés en Lavapiés

18/03/2018 - 19:45

La protesta ha sido convocada por la Asociación África Universal que ha defendido que "sobrevivir no es un delito"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de personas han secundado en A Coruña la concentración convocada en memoria de Mame Mbaye, fallecido en el barrio madrileño de Lavapiés, con el objetivo de sensibilizar sobre la situación en la que se encuentran ciudadanos africanos en España y clamar contra el racismo.

La convocatoria ha sido realizada por la Asociación África Universal, que tiene sede en A Coruña, y que cuenta con algo más de cien asociados, del que el 99% proceden de Senegal.

El lema "Sobrevivir no es un delito" ha figurado en las pancartas portadas por el colectivo, que inició sus protestas en la plaza de las Conchiñas y continuó hacia el Obelisco, defendiendo así que "esta gente está queriendo sobrevivir".

"Por sobrevivir no tienen que matarnos, se envían acusaciones de un lado a otro, y todos sabemos lo que está pasando, algo falla si una persona que lleva en España 14 años no está regularizada, algo falla", ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, Lamine Sarr, portavoz de la asociación, que ha agradecido la colaboración de otras entidades como Viraventos y Ecos do Sur.

"No queremos racismo en nuestra ciudad ni en nuestra sociedad" ha señalado Lamine Sarr, que ha proclamado que "basta ya de brutalidad policial seas quien seas". "Llevo desde el 2000 en España y desde el 2002 en A Coruña y yo también he vivido episodios de racismo", ha denunciado.

PUBLICIDAD