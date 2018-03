330 43

La 'mascletà' con un "final brutal" de la Pirotecnia Valenciana ensordece València con 290 kilos de material

18/03/2018 - 16:06

La 'mascletà' de este domingo de Fallas ha comenzado con un "principio elegante" y después de siete atronadores minutos en los que se han disparado 290 kilos de material, ha acabado un "final brutal" que ha sido aclamado por las cientos de personas que han abarrotado la plaza del Ayuntamiento de València para disfrutar del espectáculo.

VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS)

A las dos de la tarde, bajo un cielo despejado en contraste con días anteriores de la semana fallera, al grito de 'senyor pirotècnic, pot començar la mascletà', ha arrancado este disparo "de menor a mayor", con un final "corto", potente y con unos efectos a media altura luminosos "para tener la guinda final". Así lo ha explicado el gerente de la Pirotecnia Valenciana, José Manuel Crespo, que lleva disparando en la plaza del Ayuntamiento desde 1988.

Crespo ha empleado 290 kilos de pólvora, la mitad de los cuales han estallado en el final del disparo. Esta parte última, que ha durado unos 35 segundos, ha servido para ganarse el clamor del público.

El gerente ha declarado que siempre trabaja con su estilo, pero que apuesta por "la innovación y por cosas diferentes". Respecto al resultado final, ha considerado que ha sido "muy bueno, conforme lo esperado y lo diseñado". "A seguir trabajando", ha expresado.

En esta ocasión las falleras mayores de València -Rocío Gil y Daniela Gómez- no han estado acompañadas por los concejales del equipo de gobierno desde el balcón como es habitual, puesto que estos han visto la mascletà desde abajo, incluido el alcalde Joan Ribó. Sí que han estado en el balcón, por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig; el maestre mayor del Gremio de Artistas Falleros, José Ramón Espuig y el director titular de la Banda Municipal, Fernando Bonete, entre otros.

En concreto, el alcalde ha recordado podido disfrutar del festejo desde el interior del recinto pirotécnico. "Es una experiencia impresionante. Me ha encantado. Sientes el impacto de la onda en el pantalón", y ha añadido: "Yo quería entrar un poquito más, pero ya no me han dejado", ha bromeado.

SITUACIÓN "MUY COMPLICADA" DE LOS ARTISTAS FALLEROS

Por su parte, José Ramón Espuig ha resaltado a preguntas de los medios de comunicación que la situación del sector de los artistas falleros es "muy complicada". "Los artistas estamos pasando una crisis que nunca la hemos pasado y muy importante", ha afirmado.

Al respecto, ha apuntado que "el impulso que está lanzando la falla municipal es bastante positivo para la línea de todos los artesanos", ha concluido.

