Espinar desea que las diferencias internas en las candidaturas de unidad popular no vuelvan a ser "asunto de portada"

18/03/2018 - 15:38

Quiere que Manuela Carmena se presente de nuevo como candidata

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha llamado a acabar con las diferencias internas en las candidaturas de unidad popular no vuelvan a ser "asunto de portada" de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

Así lo ha explicado Espinar ante los medios de comunicación durante la jornada 'Madrid en Marcha' que ha organizado la formación morada para establecer las bases de la organización interna, la expansión territorial y la estrategia de cara a los comicios de 2019.

Así, Espinar ha expuesto que Podemos tiene que aprender de su historia "breve pero muy intensa" y de los "errores" que han cometido. Por ello cree que de cara a las elecciones de 2019 y las generales de 2020 tienen que trabajar "juntos", que las "diferencias internas no se vuelvan a convertir en un asunto de portada" y que desde la formación morada se asuma que les une "muchas más cosas" de las que les separa.

Respecto a la nomenclatura de Podemos para las elecciones de 2019, Espinar apuesta por las de candidaturas de unidad popular que han construido en los municipios "una avanzadilla del cambio". Además, Espinar cree que está "fuera de toda discusión" que desde Podemos van a ser capaces de "ponerse de acuerdo" con Izquierda Unida y Equo para constituir una candidatura del cambio.

Sin embargo, el secretario general de Podemos en la región ha indicado que ahora mismo las candidaturas "no están claras" y tendrán que ir a procesos de primarias. En ese sentido, Ramón Espinar ha destacado que lo "más relevante" es que Podemos se presentará a las elecciones municipales, "cosa que no sucedió en 2015", y que "no lo va a hacer solo".

CARMENA

Espinar ha manifestado que quiere que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se presente de nuevo como candidata. Cree que ella "tiene voluntad de presentarse".

Por último, Espinar ha afirmado que "lo mejor para todos" es que el diputado Íñigo Errejón y la propia Carmena sean "cuanto antes" los candidatos para las elecciones de 2019 para presentarse con "más fuerza" y "ganar" los comicios.

Por su parte, el secretario general de Podemos en Madrid, Julio Rodríguez, ha manifestado que 'Madrid en Marcha" supone un "relanzamiento" de lo que Podemos quiere ser para "revalidar" el mandato en el Ayuntamiento de la capital y gobernar tanto en la Comunidad de Madrid como en el Gobierno nacional.

