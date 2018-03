330 43

Decenas de personas, entre ellas López Miras y Ballesta, claman en Murcia a favor de la prisión permanente revisable

18/03/2018 - 14:09

López Miras no entiende cómo el PP es el único partido que apoya esta medida "sin fisuras" y pide el fin de las "estrategias partidistas"

MURCIA, 18 (EUROPA PRESS)

Decenas de personas, entre las que se encontraba el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, se han concentrado este domingo en Murcia para reivindicar la permanencia de la prisión permanente revisable.

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Justicia para nuestro pescaíto y por todos los que un día fueron arrebatados de sus padres. Murcia está con vosotros', la concentración ha convocado este mediodía a decenas de personas en la plaza de la Glorieta de Murcia.

En un contacto con los medios de comunicación, López Miras ha señalado que el acto ha servido para "recordar a Gabriel y, junto a él, a todas las víctimas de estos crímenes horribles", y no sólo a las víctimas directas, sino también a "aquellos que han estado entre nosotros, a las familias".

"Hablaba antes también con familiares y con las madres de personas también desaparecidas que ya no están con nosotros, asesinadas, y me decían que no se trata sólo de reivindicar algo que es de Justicia, sino que no se olvide a las víctimas, no sólo a las que se han ido, sino también a las que quedan", ha señalado el presidente de la Comunidad.

En concreto, ha señalado que no hay que olvidar "a las familias que tienen que aguantar día a día esa pena y ese pesar". Además, lamenta que "tienen que aguantar también cómo se pisotea su honor y su dignidad viendo en la calle a esos delincuentes y esas personas sin humanidad que han cometido esos crímenes".

"Por eso estamos aquí, porque como representante de los murcianos y como presidente también del PP en la Región, no queremos que haya asesinos, violadores ni terroristas en la calle", según López Miras, que sigue sin entender cómo el PP "es el único partido que apoya sin fisuras la prisión permanente revisable".

En su opinión, "no se pueden hacer más estrategias políticas ni se puede jugar con la tranquilidad de las familias ni con la seguridad de las personas". A su juicio, "tenemos que salir todos a la calle" y ha pedido a la sociedad que se movilice en este sentido.

"Basta ya de estrategias partidistas", ha clamado López Miras, quien ha reprochado que se trata de "violadores, terroristas y asesinos y no queremos que estén en la calle". Por eso, ha dicho, "apoyamos la prisión permanente revisable".

"Y si hay líderes de otros partidos que aun no se han enterado, vamos a hacer que se enteren y que la sociedad se lo transmita", según el presidente de la Comunidad y del PP regional, quien ha defendido que "ésta sí es una causa noble y justa para estar todos en la calle".

