Kim Nam Hee: "No he encontrado ningún otro viaje que me obligue a ser más humilde que el Camino de Santiago"

17/03/2018 - 20:47

La escritora coreana, Kim Nam Hee, ha recibido esta tarde en Santo Domingo de la Calzada el V Premio Internacional de Divulgación del Camino de Santiago Aymeric Picaud, concedido por la Liga de Asociaciones del Camino de Santiago.

LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)

Se trata de un facsímil del Codex Calixtinus, de la Universidad de Salamanca, de Editorial Siloé. El libro incluye el Liber Sancti Jacobi, de Aymeric Picaud, considerado la primera y más célebre guía de los peregrinos.

La escritora coreana ha contribuido en los últimos años a popularizar el Camino de Santiago entre los coreanos gracias a uno de los volúmenes de su colección El viaje de una mujer sola, en el que cuenta su experiencia como peregrina por el Camino de Santiago.

"Es un gran honor para mí aceptar este Premio. Desde que hice el Camino de Santiago por primera vez en 2005, ha cambiado mi vida de muchas maneras. Me convertí en una persona más abierta, valiente y generosa.

"Yo era a una peregrina solitaria, tímida y algo cobarde. Por ejemplo, no me gustaba hablar con extraños. Ahora puedo vacilar con cualquiera que esté frente a mí para sobrevivir".

"En mi vida, aunque soy joven, no he conocido ningún otro Camino más espiritual que el Camino de Santiago. No he encontrado ningún otro viaje que me obligue a ser más humilde que el Camino. No he visto ningún otro itinerario que realmente me haga creer que hay un Dios en todos los seres vivos de la tierra", ha destacado.

Lo más importante "que el Camino me enseñó es que ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir y lo que tenemos que hacer es compartirlo". Por lo tanto, "a pesar de que vivimos en un mundo no tan hermoso, si que podemos ser personas hermosas y vivir una buena vida".

"Este libro no lo he escrito sola. He incluido las historias de otros peregrinos que conocí sobre la marcha y las cosas que el camino me susurro al oído. Me gustaría compartir este Premio con todos los peregrinos que conocí caminando a Santiago y con los españoles, su Gobierno y todas las organizaciones que hacen este Camino y lo protegen", ha finalizado.

En su publicación, Kim Nam Hee ha divulgado la ruta Jacobea entre los turistas del país asiático y ha ayudado a incrementar considerablemente el número de peregrinos coreanos que recorren en la actualidad el Camino. La escritora protagonizó también, junto a otros cuatro peregrinos coreanos, un reality sobre el Camino -de gran éxito en su país- que contribuyó aún más a popularizarlo entre sus compatriotas.

La Liga de Asociaciones del Camino de Santiago está integrada en la actualidad por siete Asociaciones de la Prensa (Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo y Santiago de Compostela). La Rioja ejerce este año de anfitriona. La edición de este año ha contado con el patrocinio de Editorial Siloé, Correos a través de El Camino con Correos, Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Santo Domingo y Fundación San Millán de la Cogolla.

