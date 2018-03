330 43

La ANC escoge este sábado nueva dirección en sus elecciones más polémicas

17/03/2018 - 4:07

La exclusión de la candidatura del exdiputado Antonio Baños ha generado controversia

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

Los afiliados de la ANC votarán este sábado de 10.00 a 14.00 a los 77 miembros del Secretariado Nacional, la dirección política de la entidad independentista, y lo harán en las elecciones internas más polémicas en los seis años de vida recién cumplidos de la organización.

Entre las candidaturas iniciales figuraba la del exdiputado de la CUP Antonio Baños, el aspirante más mediático, pero fue excluido de los comicios por la junta electoral de la entidad asegurando que había contravenido el reglamento interno de los comicios.

El reglamento prohíbe a los aspirantes hacer en los medios publicidad de sus candidaturas: la entidad consideró que Baños lo había hecho en una tertulia radiofónica, por lo que fue excluido, y él recurrió la decisión pero la ANC le rechazó de nuevo.

La decisión ha generado críticas alegando que la intervención radiofónica de Baños no fue para darse publicidad, sino para explicar precisamente que no estaba autorizado a hablar de su candidatura porque el reglamento se lo prohibía.

Esta exclusión de la carrera electoral motivó las críticas incluso del vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, que pidió que fuera readmitido: "Si el compañero Antonio Baños no puede ser candidato al Secretariado Nacional de la ANC, es que estamos haciendo algo muy mal".

Una excandidata a presidir la entidad, la escritora Liz Castro, también evidenció en las redes su enfado calificando de "vergüenza" la decisión, y planteó que los afiliados no votaran hasta que no hubiera una explicación con transparencia, que no llegó.

Detrás de la polémica de Baños se esconde el debate recurrente sobre la ANC: si realmente es un entidad libre en sus reivindicaciones, o es un terreno donde los dos grandes partidos del independentismo, el PDeCAT y ERC, libran una batalla para ejercer su control.

Los afiliados podrán votar en los puntos habilitados de 10 a 14 horas el sábado, aunque ya han podido votar desde el martes de forma telemática --este segundo formato de votación fue suspendido unas horas hasta que se aclaró si Baños estaba fuera o no--.

ELECCIÓN COMPLEJA

El proceso para elegir presidente es complejo: todos los afiliados tienen derecho a voto, pero no para seleccionar al presidente, sino para elegir únicamente a los 77 miembros del Secretariado Nacional.

Una vez elegidos, estos 77 miembros celebran una reunión posterior --el 24 de marzo-- y de entre ellos seleccionan a un presidente, lo que significa que quien reciba más votos el 17 de marzo no tiene ninguna garantía de pilotar la entidad, sino que deberá encontrar los apoyos suficientes dentro del Secretariado.

De los aspirantes al Secretariado, tres han mostrado su voluntad de aspirar luego a la Presidencia: el jefe de Comunicación de la ANC, Adrià Alsina; el presidente del Ciemen y miembro de ERC, David Minoves, y el vicepresidente del Cercle Català de Negocis (CCN), David Fernàndez Aguilera.

De los 77 miembros del Secretariado --cuyo mandato es de dos años y solo pueden encadenar dos--, 25 se denominan representantes nacionales y los eligen todos los afiliados; 50 son representantes territoriales y los afiliados eligen solo a los de su circunscripción; y otros dos representan a las asambleas de la ANC en el extranjero.

RETOS

Todos los aspirantes coinciden en que la ANC debe afrontar un doble reto: buscar la independencia de los partidos en el día a día de su gestión, y presionar al próximo Govern para que implemente una república pese los obstáculos que pone el Estado.

La Presidencia de la entidad es un cargo de gran visibilidad en Catalunya, pero a la vez cargado de riesgos: la primera líder, Carme Forcadell, está siendo investigada por su papel en el proceso soberanista en su etapa de presidenta de la Cámara; el expresidente Jordi Sànchez está en la cárcel por lo mismo.

