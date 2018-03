330 43

Arranca la manifestación de los manteros en Lavapiés bajo el grito de "Yo soy Mbade"

16/03/2018 - 18:31

Una concurrida manifestación convocada por el Sindicato de Manteros ha comenzado esta tarde, a las 18 horas, en la plaza de Nelson Mandela, en Lavapiés, bajo el lema 'Yo soy Mbade', en referencia al ciudadano senegalés que ayer fallecía tras un infarto, y al grito unísono de "justicia".

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La marcha ha comenzado en este punto y transcurre a las 18.20 horas en la plaza de Lavapiés, donde estaba convocada otra concentración por parte de la plataforma de vecinos del barrio con el objetivo, según han expuesto en redes sociales, para "defenderse de las agresiones sufridas ayer por los antisistemas, poniendo en peligro la integridad física de los vecinos del barrio".

Hasta ocho furgones de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional están situados en la calle Olivar, muy cerca de la plaza de Lavapiés. Los policías están también dispersados por esta calle para velar que no se repitan los incidentes de esta mañana.

Mucho de los manifestantes claman contra lo que consideran una "muerte violenta" y han cargado contra la Ley de Extranjería, a la que han definido como una normativa "que mata". Entre las consignas más destacadas están "ningún ser humano es ilegal", "La Ley de Extranjería mata a gente cada día", "Sí, sí lo mataron", y "No, no, CIEs no".

Entre los asistentes a esta marcha, se encuentra el líder del sector anticapitalista de Podemos y eurodiputado Miguel Urban y la concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital Rommy Arce, que ayer comparaba lo sucedido con Mbade con la muerte de Lucrecia Pérez, el primer crimen considerado racista en España.

