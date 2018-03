330 43

El PSOE cree que Varona sigue "faltando a la verdad" y reclama "su dimisión"

16/03/2018 - 18:33

Ante las declaraciones realizadas este viernes por el "aún presidente" de la Federación Riojana de Municipios, el PSOE "vuelve a exigir la dimisión de Varona por seguir haciendo política partidista desde la institución, faltando a la verdad, y por falta de transparencia en su sueldo".

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

Los socialistas "seguimos denunciando que la transparencia de la FRM brilla por su ausencia, desconocemos cuál es el sueldo del Presidente y éste no se publica en la web de transparencia".

Varona "sigue mintiendo" cuando dice que se ha recortado el presupuesto a la FRM. En los presupuestos "se mantiene hasta el último céntimo" de lo que presupuestó el Gobierno de Ceniceros, si bien es cierto que se introdujo una enmienda de 30.000 euros para que la FRM "preste un servicio a nuestros municipios como es el asesoramiento jurídico".

"No se ha reducido presupuesto a la Federación de Municipios", de hecho, este año el presupuesto regional destinado a la Federación tiene un total de 188.000 euros y el año anterior fue de 145.000 euros.

Alega Varona que la FRM no puede sostener su funcionamiento interno ordinario; sin embargo, "la opacidad en su gestión no nos dice por qué". Quizá pueda seguir funcionando si, por ejemplo, él "se quita un sueldo que no merece", dicen desde el PSOE.

"Recordamos que, de los 145.000 euros del convenio con el Gobierno de La Rioja, la Federación destina 101.000? a pagar sueldos, seguramente más de la mitad de ellos a su presidente, pero nadie lo puede conocer, porque lo esconde".

Además, en la última reunión de la Junta de Gobierno de la FRM, "nadie habilitó a Varona a mandar una carta a los medios de comunicación e instituciones criticando los presupuestos regionales en materia de financiación local".

Sin embargo, Varona en dicho escrito "se lo atribuyó como propio y encima dijo que contó con el apoyo del PSOE, cosa que es totalmente falsa".

Pero "lo más grave" para el PSOE es que una persona "supuestamente imparcial como debe ser el presidente de la FRM, aplique una estrategia de intentar confrontar a municipios grandes contra municipios más pequeños, porque lo que critica es que se haya aumentado vía enmiendas parciales el convenio de cabeceras de comarca y el resto no".

No critica, por tanto, que de un año a otro "el PP haga subir en un 85% la financiación de pequeños municipios y para el resto el aumento sea de menos del 4%. ¿Por qué esta diferencia de trato?, nos preguntamos".

En el proyecto de presupuestos del Gobierno, el PP hizo que creciera la financiación de pequeños municipios en un 85%, "con el único objetivo, dadas las dificultades que están encontrando, de ayudarles a hacer listas electorales para las próximas elecciones".

Aun así, el PSOE "no tocó ni un euro de este aumento presupuestario, pero entendimos que debía subir la partida presupuestaria para el resto de los municipios".

Por esa razón, "nosotros presentamos enmiendas para aumentar tanto el convenio de capitalidad con Logroño, como el de las cabeceras de comarca y el de los municipios de más de 2.000 habitantes en un 14% cada uno de lo inicialmente previsto por el gobierno". "De todos, igualdad de trato por encima de los partidos que gobiernen los municipios. Todos igual".

Finalmente, tras el debate parlamentario, la única enmienda que salió adelante fue el aumento de cabeceras de comarca, "siendo el grupo parlamentario popular el único que votó en contra de todas las subidas de la financiación municipal que nosotros planteamos".

La partida de cabeceras de comarca se incrementó desde la partida denominada emergencias e imprevistos, "que nada tiene que ver con los pequeños municipios", como dice Varona. De hecho, con los últimos datos conocidos del cierre del año 2016, esa partida dotada en 1.230.000 millones, en 2016 "no fue ni un céntimo a emergencias e imprevistos según la cuenta general del propio Gobierno".

Los alcaldes socialistas, ya ex miembros de la Junta de Gobierno de la Federación Riojana de Municipios, han destacado "por su labor de promocionar y proteger los intereses comunes de todos los pueblos y ciudades de La Rioja". Dado que el presidente de la FRM, ha iniciado "una deriva partidista", a nuestros alcaldes "no les ha quedado otra que verse avocados a presentar su renuncia".

"El municipalismo que como socialistas defendemos, pasará siempre por exigir una actitud neutral y reivindicativa de asociaciones como la FRM, que luche por ser ecuánime con los intereses de los 174 entes locales de La Rioja y salga siempre en defensa de la autonomía local".

