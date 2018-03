330 43

Abogados ven "positivo" que Junta descarte Los Gordales y esperan que sea el "final" a "20 años de desvaríos"

16/03/2018 - 17:00

El decano del Colegio de Abogados considera un "error" que identificar la propuesta en el entorno del Prado con Zoido y el PP y pide no politizar el asunto

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, considera "muy positivo" el anuncio de la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, en comisión parlamentaria de descartar la ubicación de la Ciudad de la Justicia de la ciudad hispalense en Los Gordales, propiedad del Gobierno central, después de que la Dirección General de Patrimonio del Estado haya exigido la ejecución total de su parcela y no sólo parcial del espacio que afecta a este proyecto como pedía la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.

En declaraciones a Europa Press, Gallardo, de otro lado, pide oír a los colectivos directamente interesados antes de tomar una decisión definitiva, pues confía en que ese posicionamiento suponga "el punto final a veinte años de desvaríos de los sucesivos gobiernos autonómicos, que nunca se tomaron en serio este asunto ni tuvieron intención de dotar a Sevilla de nuevas instalaciones judiciales, ni en Los Gordales ni en ningún otro sitio".

Asimismo, Gallardo confía en la consejera y en que "por fin haya llegado la hora de que la Administración autonómica se tome en serio este tema, que hasta ahora nunca ha estado de verdad en la agenda política y sólo ha ocupado de vez en cuando espacio en la prensa con la cansina canción de Los Gordales, que obviamente siempre fue un imposible por ser la ubicación de la Feria de Abril y pertenecer además a la Administración del Estado".

Por tanto, asegura que "ya es hora de hablar en serio y la actual consejera ha comenzado deshaciendo por fin el absurdo entuerto de Los Gordales, a la vez que el alcalde, Juan Espadas, ha mostrado su interés de involucrarse seriamente en ese tema, exigiendo y propiciando el desarrollo del proyecto que mejor convenga para que los sevillanos puedan disponer del nuevo complejo judicial que la ciudad necesita".

POSTURA AUTONÓMICA Y MUNICIPAL

Este pasado jueves Rosa Aguilar aseguró que se reunirá con las distintas partes para exponer las "dificultades operativas" para acometer el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Los Gordales, así como la posibilidad de buscar otras alternativas, después de que la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda haya pedido "que se ejecute todo o no da una pastilla separada" ya que la ejecución urbanística implica "cambiar la feria", hecho que el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, "ni contempla".

La consejera aseguró en la comisión de Justicia que respeta a Patrimonio y que, sin criticar su posición, quiere abordar "con todo el mundo" este asunto para "desatascarlo" porque, como ha insistido, "queremos que Sevilla tenga una Ciudad de la Justicia". Asimismo, defendió que su intención es establecer un debate y "no seguir echándonos las culpas los unos a los otros", al tiempo que lamentó que hasta ahora "no es que no hayamos querido poner la primera piedra, es que no hemos podido".

Según ha explicado la consejera, el emplazamiento de Los Gordales prevé una parcela de 39.308 metros cuadrados, de los cuales 7.233 eran propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y 32.075 propiedad de Patrimonio del Estado, para equipamiento administrativo.

A este respecto se ha referido este viernes también el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, quien ha asegurado que existen alternativas para ubicar la Ciudad de la Justicia, aunque no baraja entre ellas la propuesta que hizo el exalcalde y actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Prado de San Sebastián.

EL ENTORNO DEL PRADO, PROPUESTA DE LOS ABOGADOS Y "NO DE ZOIDO"

José Joaquín Gallardo, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que está abiertos a oír todas las propuestas que presenten las administraciones encima de la mesa y a opinar con lealtad. Además, ha asegurado que desde el colectivo de abogados propondrán alternativas, algunas expuestas desde hace años, y las "múltiples variantes que podrían articulares en el entorno del Prado de San Sebastián".

"Siempre nos ha parecido lo más razonable y lo mejor para la ciudad, así como lo más viable a corto y medio plazo", ha resaltado Gallardo, para quien el Prado "admite muy diversos proyectos", siendo una zona con "magníficas" comunicaciones y "numerosos" suelos de titularidad de la Junta y del Ayuntamiento, que es lo que "precisamente se necestia" para el desarrollo de un proyecto de la Administración autonómica.

El decano de los abogados de Sevilla ha afirmado que esos múltiples proyectos en el entorno del Prado de San Sebastián los presentarán "con lealtad institucional" como han hecho en los últimos 20 años para que sean considerados por la administración competente.

De otro lado, Gallardo ha querido dejar claro que el proyecto de ubicar la Ciudad de la Justicia de Sevilla en el Prado de San Sebastián es una iniciativa planteada por diferentes colectivos del sector judicial desde hace años y no del anterior alcalde, Juan Ignacio Zoido, ni del PP. "Niego rotundamente y me opongo a que se identifique el posible complejo judicial en el Prado con Zoido o el PP, es un error".

Para el decano del Colegio, Zoido "se limitó a hacer suya la propuesta que desde hace tiempo defendían los sectores relacionados con la Justicia y el exalcalde diseñó un supuesto proyecto que no trascendió".

Por todo ello, Gallardo ha pedido a todas las partes que "no se politice" este asunto, algo que lleva sucediendo de manera "absurda" desde hace años. "Hace falta decisión, seriedad y estudio de todas las posibilidades que ya esté barajando la Junta y que podamos señalar los colectivos interesados", ha concluido.

PUBLICIDAD