La intención de gasto de los valencianos para Semana Santa disminuye un 25%

16/03/2018 - 11:53

La intención de gasto manifestada por los valencianos para las próximas vacaciones de Semana Santa es de 247 euros, lo que supone un descenso de 25% respecto a las intenciones declaradas en 2017. Así lo recoge el Observatorio mensual de Cetelem sobre previsión de gastos en estas fechas señaladas, dado este viernes a conocer.

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

'A priori', los valencianos tienen intención de gastarse un 26% menos que el conjunto de españoles --247 euros frente a 334 euros de media en España--.

En otro orden, el 11% de los valencianos encuestados manifiesta tener intención de gastar más que el año pasado en el inminente período de descanso que se avecina. El grueso continúa siendo el de aquéllos que piensan destinar el mismo importe (63,7%). Destaca el fuerte descenso 8,2 puntos porcentuales de aquéllos que piensan gastar menos (25,5% vs 33,7%).

Respecto a la media de España, el porcentaje de valencianos que piensa gastar más estas vacaciones es inferior a la media --10,8% vs 12,5%--. El porcentaje de aquéllos que piensa realizar un menor gasto es superior en el caso de la Comunitat --25,5% vs 23,8% media de España--.

Las actividades preferidas 'a priori' por los valencianos para esta Semana Santa son, por este orden, salir a restaurantes (35,8%), ver las procesiones (38,2%), e ir al cine/teatro/espectáculos (32,4%). Destaca el fuerte incremento de 14 puntos en el porcentaje de valencianos que declara tener intención de ver las procesiones de Semana Santa --32,8% vs 18,8% en 2017--.

Las actividades en familia con los hijos también parecen suscitar más interés este año, ya que un 15,7% de valencianos tiene intención de ir a parques temáticos con sus hijos frente al 11,9% del año pasado.

En comparación con el resto de españoles, los valencianos destacan por encima de la media en las intenciones manifestadas en salir a restaurantes --38,2% vs 33,6% media España--, en ir al cine o teatro --32,4% vs 24,1% media España-- y sobre todo en lo que acudir a procesiones se refiere --32,8% vs 20,2%--.

Los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta edición de El Observatorio Cetelem sobre previsión de gasto en Semana Santa se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online realizada por la empresa Investmarket.

