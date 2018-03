330 43

El PSOE Melilla, de luto por la muerte de su ex secretario general, diputado y senador Julio Bassets

15/03/2018 - 22:42

El Partido Socialista de Melilla-PSOE está de luto por el fallecimiento de su ex secretario general, ex diputado y ex senador Julio Bassets Rutllant en la noche de este miércoles a la edad de 73 años de edad. Bassets fue ponente de los estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla en los inicios de los años noventa.

"Hoy los socialistas estamos de luto porque ha fallecido nuestro querido compañero Julio Bassets Rutllant". La secretaria general del Partido Socialista de Melilla, Gloria Rojas, se ha referido así a la pérdida del ex secretario general del PSOE, diputado nacional (1989 a 1990 y de 1993 a 1996) y senador (1986 a 1989) por Melilla, que falleció en la noche de este miércoles.

La líder socialista ha recordado que Bassets Rutllant "ha sido prácticamente todo" en la formación socialista, y ha recordado que fue diputado en el Congreso y senador, además de secretario general de la formación local en varias ocasiones.

"Siempre ha trabajado de forma incansable por estas siglas, las del PSOE", ha recordado Rojas, que también ha puesto en valor el hecho de que fuera una de las personas que elaboró y defendió en el Congreso de los Diputados el Estatuto de Autonomía de Melilla.

En nombre de los socialistas melillenses, Rojas ha mandado "todo su apoyo, miles de besos y abrazos" a toda la familia de Julio Bassets Rutllant.

CONDOLENCIAS

Las condolencias por la pérdida del histórico socialista también han llegado por parte del PSOE federal. La formación de Pedro Sánchez, a través de la cuenta oficial de Twitter del PSOE, trasladaba su pésame y abrazo a familiares, amigos y compañeros de Bassets Rutllant.

El ex secretario de Estado de Sanidad y senador adscrito a la Oficina Parlamentaria de Melilla, José Martínez Olmos, se sumaba al dolor de la familia socialista local y, en su cuenta oficial de Twitter, señalaba que "se nos ha ido un gran socialista y una gran persona".

