Ibarra defiende que el debate sobre la prisión permanente no sea si es "en caliente o en frío" sino "si es eficaz o no"

15/03/2018 - 20:41

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha defendido que el debate sobre la prisión permanente revisable no debe ser "si ha sido en caliente o en frío", sino sobre "si es eficaz o no es eficaz".

"Oiga, ¿esto restringe mi libertad: sí o no? Si no restringe mi libertad, ¿es eficaz o no es eficaz?", y será por tanto "en base a esas variantes es sobre lo que habría que discutir y pronunciarse", ha destacado Ibarra sobre el debate este jueves en el Congreso de los Diputados sobre la prisión permanente revisable.

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez Ibarra ha entendido que "un ciudadano tiene la voluntad de vengarse del asesino y un gobernante tiene la obligación de velar para que no haya más víctimas", ha dicho.

"Nosotros, los ciudadanos de a pie, nos preocupamos por los asesinados y los gobiernos tienen la obligación de preocuparse por los asesinados de mañana, que no haya", ha aseverado el expresidente extremeño, quien ha defendido que "si la prisión permanente revisable hace posible que haya menos asesinatos, habrá que tomarla en cuenta".

En el caso de que no haga posible que haya menos asesinatos, "entonces tendremos que empezar también a saber para qué se quiere ese tipo de prisiones", ha apuntado.

Por este motivo, Ibarra ha aseverado que le "gustaría que el debate no fuera si ha sido en caliente o en frío", sino si este modelo "restringe" la libertad, y si "es eficaz o no es eficaz", ha señalado.

"Mientras no se haga así, los ciudadanos solamente tenemos como obligación cagarnos en los muertos del asesino", ha concluido el presidente extremeño.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha realizado estas declaraciones a Europa Press este jueves en Mérida, antes de asistir a la presentación de los libros 'Historia del PSOE en transición. De la renovación a la crisis, 1970-1988', de Abdón Mateos, y 'La reconstrucción del PSOE durante la Transición. Una perspectiva territorial', de Abdón Mateos y Guillermo León.

PUESTA EN MARCHA DE LA AUTONOMÍA

Sobre el contenido de los libros, sobre todo el referente a la región, Ibarra ha explicado que los autores le pidieron que hablara en la presentación acerca de los primeros tiempos de la autonomía extremeña.

Así, ha adelantado que en su intervención se detendrá en cómo empezó el proceso autonómico, cuáles fueron las dificultades que encontró y cómo se fueron resolviendo.

De esta forma, entre las principales, Rodríguez Ibarra ha citado las presupuestarias, ya que en 1982 se contaba con un presupuesto de 200 millones de pesetas mientras que en 1984 ascendió hasta los 2.000 millones de pesetas, unas cifras que ha contrapuesto a las cuentas regionales para 2018, que superan los 5.400 millones de euros.

"Y todo por hacer, no había nada hecho, nada hecho, y la gente empezó a pedir además", ha dicho. "Y tuvimos que empezar a montar una administración, que no existía, y tuvimos que crear una capitalidad, que no existía, tuvimos que empezar a recoger competencias, es decir montar una cosa que en aquel tiempo tenia treinta y tantos funcionarios y ahora tiene 45.000, el camino ha sido largo, difícil, pero yo creo que muy exitoso", ha aseverado el expresidente de la Junta.

En esta línea, y frente, a los que dicen que Extremadura está a la cola en muchas variables, Ibarra ha indicado que le gustaría que cuando dicen eso dijeran qué era lo que había que haber hecho para ser los "primeros".

"Que partiendo de donde partía Extremadura no sé cómo se llegaría a superar a los demás salvo que los demás se pararan, y los demás no tenían por qué pararse, seguían avanzando", ha asegurado.

Asimismo, también ha dicho que aprovechará su intervención posterior para detenerse en algunas cuestiones recogidas en el volumen que se ocupa de Extremadura que son "absolutamente falsas", no porque el "autor falsee sino porque le han dado fuentes que falsean alguna realidad" de lo que hizo el PSOE en la región.

