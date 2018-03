330 43

Potencia, perfección y emoción en la 'mascletà' de Ricasa dedicada al empleado fallecido

15/03/2018 - 16:14

Ricardo Caballer: "Ha sido Raúl el que la ha hecho. Ha sido como si él estuviera dirigiendo desde arriba. Ha salido todo perfecto"

VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)

La potencia, la intensidad, la perfección y la emoción han protagonizado este jueves la decimoquinta 'mascletà' del programa oficial de las Fallas 2018, un disparo a cargo de la Pirotecnia Ricardo Caballer, Ricasa, que ha servido de homenaje al trabajador de esta empresa fallecido el pasado lunes en el accidente registrado en sus instalaciones de Olocau (Valencia).

La 'mascletà' se ha iniciado, como sucedió también con la del pasado lunes tras haberse producido el siniestro, un poco después de las 14.00 horas --la hora en la que tradicionalmente se inicia este espectáculo-- ya que en ese momento se ha guardado un minuto de silencio tanto en el balcón principal del Ayuntamiento como en el resto de la plaza en memoria del empleado de Ricasa.

Igualmente, y también en señal de duelo, el disparo no ha estado precedido de la música que cada jornada suena momentos antes. Tras el minuto de silencio, la Fallera Mayor de València, Rocío Gil, ha dado la orden para iniciar la 'mascletà' aludiendo también al siniestro en la empresa de Ricardo Caballer.

Así, en lugar de pronunciar la tradicional frase 'Senyor pirotécnic pot començar la 'mascletà'', Rocío Gil ha dicho: "En memòria de la víctima del accident pirotècnic, pot començar la 'mascletà'". Como sucedió también el lunes, se ha colocado un crespón negro en la valla que rodea el recinto desde el que se ofrecen las 'mascletaes'.

Junto a la Fallera Mayor, la Fallera Mayor Infantil, Daniela Gómez, y sus respectivas cortes de honor, han presidido el disparo de este jueves el alcalde de València, Joan Ribó; el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset; el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo, Rafael Climent.

La 'mascletà' se ha iniciado con una gran potencia e intensidad que se han mantenido hasta que ha concluido, con un apoteósico, ensordecedor y largo final. Al concluir el acto, Joan Ribó, Pere Fuset, Rocío Gil y los consellers Vicent Marzà y Rafael Climent han bajado a la Plaza del Ayuntamiento y han entrado en el recinto del disparo para saludar al pirotécnico, a los trabajadores de Ricasa y a la viuda del empleado fallecido, que ha acudido a la 'mascletà' con la que se ha recordado a su marido.

En esta ocasión, y en señal de duelo el pirotécnico ha decidido no subir tras el espectáculo al balcón principal del consistorio para recibir el aplauso y las felicitaciones del público, por lo que las autoridades han bajado a mostrarle su solidaridad.

Los responsables de la pirotecnia, sus empleados y la viuda del trabajador, a la que se ha entregado un centro de flores, han recibido muy emocionados el abrazo del alcalde, del concejal, de la Fallera Mayor y de los consellers.

Parte del público asistente, congregado ante la valla ha expresado su recuerdo al fallecido y su felicitación por la 'mascletà' de este jueves con aplausos y palabras como "valientes".

"ME HUBIERA ARREPENTIDO"

Ricardo Caballer, con lágrimas en los ojos, ha indicado a los medios de comunicación que "estos han sido días muy duros" tras el siniestro del lunes y ha considerado "muy emotivo" el disparo de este jueves y el apoyo recibido. Asimismo, ha comentado que había pensado no asistir a la 'mascletà' y ha señalado tras ella que valora haber acudido.

"Yo no iba a venir. Me hubiera arrepentido de no hacerlo, sobre todo, cuando la viuda ha tenido la fuerza de venir", ha manifestado, a la vez que ha afirmado que la 'mascletà' ha sido "perfecta". "Ha sido Raúl el que la ha hecho. Ha sido como si él estuviera dirigiendo desde arriba. Ha salido todo perfecto, todo en su sitio, con todos los cañones vacíos", ha aseverado.

"MAGNÍFICO" HOMENAJE

Ricasa disparará esta noche, también en la Plaza del Ayuntamiento de València, el espectáculo de 'L'Alba de les Falles', como acto previo a la 'plantà' de los monumentos falleros.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha considero "muy duro", tanto para los miembros de la empresa pirotécnica como para los responsables municipales, el "accidente terrible" del pasado lunes y ha valorado el "magnífico" homenaje hecho al trabajador fallecido, al tiempo que ha asegurado estar "conmocionado".

