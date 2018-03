330 43

UGT y CCOO llaman a manifestarse a mayores y jóvenes en toda CyL el sábado por pensiones "dignas" de ahora y de futuro

15/03/2018 - 12:18

Ven poca voluntad del Gobierno y creen que Rajoy ha "calentado" el ambiente y "echa leña al fuego" al utilizarlas como "moneda de cambio"

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos UGT y CCOO han llamado a la sociedad en general, tanto mayores como jóvenes, a manifestarse este sábado en 14 localidades de Castilla y León para reivindicar unas pensiones "dignas" tanto en la actualidad como en el futuro, que también se encuentran en peligro tras las reformas del Gobierno.

El llamamiento lo han hecho los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, en una rueda de prensa en la que han estado acompañados por los responsables de las federaciones de Jubilados y Pensionistas de ambos sindicatos, Pablo Zalama (UGT) y Antonio Díez (CCOO).

Faustino Temprano ha explicado que las movilizaciones tratan de "sumar" con otras plataformas y colectivos que también convocan para defender las pensiones y ha asegurado que el llamamiento se dirige a toda la sociedad, también a los jóvenes, porque sus pensiones se reducirán en el futuro si se mantiene el factor de "sostenibilidad" que el Gobierno introdujo y que rebajará sus pagas de jubilación.

Por eso, ha coincidido con Vicente Andrés en la necesidad de una "contestación contundente" al Gobierno con una jornada de "lucha", de reivindicación porque no sólo se juega el incremento del 0,25 por ciento o una subida del IPC sino pasar de que los jubilados cobren un 85 por ciento de lo cotizado como actualmente a percibir dentro de 20 o 25 años sólo el 50 por ciento.

Las movilizaciones se han convocado al mediodía en Ávila, Burgos, las localidades leonesas de Ponferrada, La Bañeza, Astorga y Villablino, Segovia (concentración), Soria, Valladolid y Zamora, mientras que a las 12.30 horas será en Palencia y a las 13.00 en Aranda de Duero (Burgos).

"Los ciudadanos tenemos que salir a la calle porque está en juego el futuro de las pensiones, es un problema de todos", ha señalado el secretario general de UGT en Castilla y León, quien ha advertido de que el Gobierno, que "desprecia el consenso" en materia de pensiones que había, debe comprender el estado de "indignación" de la ciudadanía, a pesar de que se ve "poca voluntad" de cambio o de buscar acuerdos en el Ejecutivo.

Por su parte, Vicente Andrés ha señalado que se trata de luchar por unas "pensiones dignas de hoy y del mañana" y ha reclamado una "fuerte contestación" al Gobierno con una movilización que no es la primera pero que no será la última si no hay cambios, e incluso ha advertido de que esta cuestión ha sido motivo de convocatorias de huelga a lo largo de la Democracia y es un elemento de movilización.

AMBIENTE "CALIENTE"

El secretario autonómico de Comisiones ha criticado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, además "caliente más" el ambiente en el debate en el Congreso de los Diputados al anunciar medidas pero sin concretar y además lo condicione a la aprobación de los presupuestos del Estado "para ver si otros avalan su política".

A su juicio esto es "echar leña al fuego", utilizar las pensiones como "moneda de cambio" y "munición electoral" para sacar adelante los presupuestos y además con algunas medidas que son "pan para hoy y hambre para mañana" como subir las pensiones más bajas el IPC sólo este año o bajar impuestos a los que más pensión cobran, que son los menos en Castilla y León.

En este contexto, el líder de CCOO en Castilla y Léon ha avisado de que el sistema está en una "situación difícil, complicada, crítica", tras la reforma "unilateral" de 2013, con un fondo de reserva "casi agotado" al que le queda para pagar la extra de junio, pero al mismo tiempo ha recordado que es un sistema "bueno, solidario, de reparto" y que ha tenido consenso durante muchos años.

El líder de UGT en Castilla y León ha señalado como "líneas rojas" la necesidad de que el PP derogue las reformas llevadas a cabo en 2013 para la revalorización de las pensiones y la sostenibilidad del sistema, algo que pondría a los sindicatos en disposición de iniciar negociaciones en el marco del Pacto de Toledo para llegar a acuerdos, así como el mantenimiento de un sistema público porque no creen en el privado.

Los responsables sindicales han incidido en que se trata de una cuestión de desfase, de "ingresos y no de gastos", y un problema estructural, ya que faltan 18.000 millones, algo de lo que Vicente Andrés ha culpado al Gobierno, porque lo ha "vaciado" de fondos y ha "desvirtuado" su contenido.

Faustino Temprano ha señalado que defienden el sistema público actual, que se basaba en unos acuerdos firmados en 2011 y que el único que ha "incumplido" es el PP, cuando "hay dinero" para mantener el mismo.

Ante este problema de ingresos, el responsable de UGT ha señalado que la solución está, por un lado, en subir los salarios, ya que uno de los problemas de la Seguridad Social es que durante la crisis los salarios bajos han provocado menores ingresos. A este respecto, ha recordado que es una "premisa" de los sindicatos que dentro de la negociación colectiva se garantice el poder adquisitivo y salarios mínimos de 1.000 euros, lo que supondría más dinero a la Seguridad Social.

SUBIR LOS LÍMITES

Temprano también ha incidido en que habría que "destopar" las bases de cotización, esto es, eliminar el límite de base máxima de 40.000 euros, ya que en países del entorno como Francia, Alemania o Italia se sitúa en 100.000 euros, lo que también generaría más ingresos.

La tercera de las propuestas pasa por que todos los gastos de la Seguridad Social y del Ministerio no se paguen con las cotizaciones como actualmente, sino como en el resto de los ministerios se cubran con los presupuestos generales del Estado.

Asimismo, ha reclamado que las subvenciones que reciben las empresas para contratar no salgan de las cuotas que éstas y los trabajadores pagan, sino a través también de los presupuestos, sin entrar en la conveniencia o no de que se mantengan estas ayudas y sin que estén en contra de las mismas, aunque ha incidido en que si una empresa contrata es porque necesita al trabajador, no por el hecho de que haya una subvención.

Con todo ello, ha afirmado, el sistema tiene futuro, pero ha reiterado que el "eje central" es la subida de los salarios porque hay pensionistas que la subida de su paga no llega a un euro, lo que les convierte en pobres, pero también hay trabajadores con salarios a los que no les da para vivir.

Temprano considera "fundamental" volver a convocar el Pacto de Toledo, donde hay más organizaciones que defienden el cambio que persiguen los sindicatos de clase que los apoyos que tiene el Gobierno, tras lo que ha criticado a Ciudadanos, que ha afirmado que también ayuda al Ejecutivo porque junto al PP "vetan" en la Mesa del Parlamento que se puedan discutir propuestas sindicales.

Por su parte, Vicente Andrés ha aclarado que el sistema tiene que tener consenso pero también estar en "evolución" porque no vale para los próximos 25 años, ya que tiene que ver con la economía y el conjunto de los países, al tiempo que ha advertido de que en cuatro o cinco años se incorporará una "masa" importante de jubilados por el "baby boom" aunque luego se "estreche" la situación, por lo que hay que tomar medidas en función del momento y añadir fondos a los presupuestos para financiar determinadas cuestiones que suponen un gasto.

En este sentido, ha señalado que las prestaciones por muerte o supervivencia suponen 22.000 millones de euros y están dentro del sistema de Seguridad Social, pero no tienen por qué estar dentro de las pensiones, se podrían costear con los presupuestos, por lo que entiende que es una cuestión de "voluntad política".

PUBLICIDAD