La Asamblea de Madrid guarda un minuto de silencio por el pequeño Gabriel

15/03/2018 - 10:20

La Asamblea de Madrid ha guardado este jueves un minuto de silencio por la muerte del niño almeriense de ocho años Gabriel, asesinado presuntamente por la pareja de su padre, Ana Julia Quezada.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Los cuatro grupos parlamentarios, en pie, han mantenido silencio en recuerdo del pequeño al comienzo de la sesión plenaria. Por su parte, la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, trasladó el mismo domingo que se encontró el cadáver sus condolencias y reconoció que no podía imaginar el dolor de su familia.

Patricia Ramírez, madre del pequeño, ha pedido que el trágico suceso "no acabe en rabia" y "que no se hable" de la mujer detenida, pareja del padre y sorprendida transportando el cuerpo del menor, porque "no se merece que se le de cobertura".

"Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente. No puede quedar todo en la cara de esta mujer y en palabras de rabia", señaló.

