La plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres insiste en que la mina de litio es un proyecto "inviable"

14/03/2018 - 22:16

La alcaldesa recalca que, tras conocer algunos datos, "hay más razones para decir no"

CÁCERES, 14 (EUROPA PRESS)

La plataforma ciudadana Salvemos la Montaña ha presentado a tres de los cuatro grupos políticos del Ayuntamiento de Cáceres (PP, PSOE y Cáceres Tú) su postura ante el proyecto de construcción de una mina de litio en el paraje de Valdeflores en la Montaña, al que este colectivo se opone por entender que es "inviable" e "intolerable para la vida humana", ya que los datos que manejan avalan que sería un perjuicio medioambiental, social y económico para la ciudad.

El portavoz de la plataforma Antonio Cortés Rodríguez ha señalado a los medios, tras la reunión que se ha prolongado por dos horas y media, que se han empezado a "destapar las irregularidades en el proyecto que la empresa quiere realizar aquí", porque "el papel contiene una serie de datos que cuando se analizan demuestran que, en realidad, no es oro todo lo que se dice, en este caso, no es litio todo lo que se dice", ha indicado.

Según Cortés, el proyecto es "inviable" por "distintos factores", como temas ambientales, de salud, de voladuras, de empleo, es decir, que el proyecto que ha presentado la empresa promotora Tecnología Extremeña del Litio (TEL) "cuenta algo que no es factible", ha dicho, al tiempo que ha mostrado la "esperanza" de que no salga adelante, por lo que confía en que las instituciones no le den carta blanca en sus diferentes tramitaciones administrativas.

"INTOLERABLE PARA LA VIDA HUMANA"

"Para nosotros es importante todo apoyo que podamos conseguir de las instituciones, porque en el fondo las instituciones están para que la ciudadanía a la que representan pueda tener una vida mejor en todos los sentidos, por eso entendemos que quien ahora mismo esté a favor del proyecto, o simplemente no se pronuncie, solo se debe a una cosa: a la ignorancia, porque en el momento en el que una persona, de verdad, conoce de qué va este proyecto, inmediatamente se posiciona en contra, porque es intolerable para la vida humana", ha subrayado el portavoz.

Desde la plataforma se insiste en que, si se implanta este proyecto, las consecuencias para la ciudadanía de Cáceres serían "muy negativas" porque la ciudad entraría en la Historia de "un modo muy negativo, y esto marcaría durante décadas, o incluso siglos, la evolución". "Sería como entrar en una especie de segunda Edad Media", ha espetado.

En este sentido, ha alertado del "riesgo" de contaminar los acuíferos, lo que afectaría al agua del que se nutre la ciudad. "Podría contaminar por el aire toda la población cercana, hay estructuras que se podrían dañar con las voladuras continuas todos los días, durante dieciséis años", ha recalcado Cortés.

Así las cosas, los miembros de la plataforma consideran que hay "un montón de factores" para oponerse a este proyecto porque "cualquiera que conozca los datos, no viviría en una ciudad así". "Seguramente nadie querría venir aquí a hacer turismo", ha subrayado al tiempo que recuerda que el 38 por ciento de los turistas de Cáceres son madrileños y llegan el fin de semana, por lo que no vendrían a "una ciudad llena de contaminación y de problemas".

En el caso de que afectara a las cifras de turismo, también repercutiría en los datos de empleo en el sector lo que "crearía un serio problema" porque "se perderían puestos de trabajo en muchos sectores", ha advertido el portavoz que insiste en que "el balance de empleo es totalmente negativo, y muchos otros factores de pura salud".

A la pregunta de si se van a iniciar acciones legales en el caso de que el proyecto siga adelante, Cortés ha adelantado que se están iniciando "todas las acciones que el ordenamiento jurídico permite" y que, al igual que se ha explicado el proyecto al Ayuntamiento de Cáceres y a la Asamblea de Extremadura, se irá a "las consejerías de la Junta de Extremadura que estén implicadas con este tema".

Además, se ha convocado otra manifestación para el 14 de abril a las 18,00 horas en Cáceres y se seguirán haciendo otras acciones para dar a conocer el proyecto a todos los colectivos. "Tenemos claro que nadie que conozca este proyecto puede quedar indiferente, de verdad, si alguien se toma la molestia de informarse, es que no va a tener más remedio que decir yo no quiero esto para Cáceres", ha recalcado.

Cortés ha recordado que la plataforma Salvemos la Montaña, compuesta por varios centenares de personas, está formada por ciudadanos de "ningún color político y de ninguna confesión a los que les une una sola cosa, que es la defensa de Cáceres, la defensa de la Montaña de Cáceres y el no rotundo a la mina, por una serie de motivos, ambientales, sociales y de todo tipo", ha concluido.

A la reunión han asistido la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, y el portavoz de su Gobierno, Rafael Mateos, junto al portavoz municipal del PSOE, Luis Salaya, y la portavoz de Cáceres Tú, Consuelo López, pero no ha participado ningún miembro de Ciudadanos que ha manifestado su intención de reunirse a solas con la plataforma.

GENTE CON CRITERIO

Nevado ha valorado la reunión de "muy positiva" porque la plataforma la componen distintos profesionales cacereños como bioquímicos, abogados, aparejadores o empresarios autónomos, es decir, "gente con criterio suficiente para poder explicar los motivos por los que se exponen a un proyecto de explotación minera".

"No teníamos ninguna duda como Gobierno de que éste es un proyecto negativo para la ciudad, pero después de escuchar a los expertos tenemos aún más razones y más argumentos para decir no a un proyecto de explotación", ha dicho la regidora cacereña.

Así, ha conminado a la empresa a que pida "perdón" por venir a una ciudad "a explotar y a expoliar sus recursos naturales y a no aportar nada en positivo", ha manifestado, al tiempo que insiste en que el proyecto de mina "choca frontalmente" con el modelo de desarrollo de la ciudad y con el perfil y las "necesidades" de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.

"En nuestra conciencia no va a quedar que el futuro de esta ciudad y de los cacereños esté en juego por los intereses de nadie", ha concluido la regidora.

El portavoz socialista, Luis Salaya, ha calificado la reunión de "extensa" y en la que se han dado a conocer muchos datos porque la plataforma ha hecho un trabajo "extraordinario" y "tienen información muy útil" y "muy bien asentada".

Salaya ha manifestado que la postura del PSOE después de escuchar a estos colectivos es "la misma" que antes de entrar en la reunión, es decir, de rechazo al proyecto de mina. "Nuestra posición de oposición al proyecto sale reforzada", ha concluido.

Finalmente, la concejala de Cáceres Tú, Consuelo López, también ha afianzado la postura contraria de su grupo a este proyecto minero y ha agradecido a los miembros de la plataforma el trabajo que están haciendo que ha calificado de "exhaustivo".

López ha invitado a la plataforma a que dé a conocer los datos del proyecto que se han podido escapar como la utilización del agua, cómo se va a utilizar el ácido sulfúrico "que está en el proyecto pero se me había escapado", y otros "datos importantes que se pueden escapar a la ciudadanía al leer el proyecto pero que ellos como expertos los han sacado y los han puesto encima de la mesa".

El Grupo Municipal Cáceres Tú va a abrir un proceso de participación ciudadana sobre la creación de un Parque Periurbano en los alrededores de la Montaña en base a un documento que ya han elaborado.

