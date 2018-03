330 43

NNGG de Extremadura reúne 7.000 firmas en una campaña a favor de la prisión permanente revisable

14/03/2018 - 20:37

El PP extremeño dice que "puede que mañana salga derogada" la prisión permanente revisable en el Congreso pero "no" en la calle

BADAJOZ, 14 (EUROPA PRESS)

Nuevas Generaciones (NNGG) de Extremadura ha reunido hasta el momento 7.000 firmas en una campaña a favor de la prisión permanente revisable que comenzó el pasado día 9 de febrero y que están llevando por distintos puntos de la región a favor a un "derecho conquistado" y un "instrumento muy útil para garantizar la seguridad y la libertad de todos los españoles".

Así lo ha explicado la presidenta de NNGG Extremadura, Gema Fernández Villalobos, en declaraciones a los medios con motivo de un acto de recogida de firmas en Badajoz, acompañada de la portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, del presidente provincial de los 'populares', Francisco Javier Fragoso, y de dirigentes del partido como Luis Alfonso Hernández Carrón, Juan Parejo o Consuelo Rodríguez Píriz.

En su intervención, Fernández Villalobos ha recordado que la organización que preside ha puesto en marcha esta campaña hace más de mes y medio y con ella han alcanzado 7.000 firmas con un stand que han colocado en calles de localidades como Almendralejo, Trujillo, Coria, Zafra o Don Benito informando acerca de la prisión permanente revisable.

"Nuevas Generaciones está en contra de la derogación de la prisión permanente revisable", ha recalcado, al tiempo que ha manifestado que el "sentir de la sociedad extremeña es a favor" de la misma y que la organización juvenil del PP "piensa que es un instrumento muy útil para garantizar la seguridad y la libertad de todos los españoles".

En este sentido, ha avanzado que van a seguir en la calle recogiendo firmas y ha animado "a todo el mundo" a que se una a dicha campaña porque, en su opinión, "es importante", a la vez que ha dicho que la gente "está muy sensibilizada", se está acercando al stand de NNGG y "lo que quiere es que la prisión permanente revisable se mantenga".

De igual modo y de cara al pleno que se celebra este jueves en el Congreso sobre su derogación, ha asegurado que van a "seguir defendiendo esta campaña y defendiendo la prisión permanente revisable".

"UN CLAMOR SOCIAL"

Por su parte, Gema Cortés ha insistido en que esta campaña de NNGG "no nace hace 15 días con los últimos acontecimientos", en referencia sin citarlo al caso del niño Gabriel Cruz, sino "desde un debate que se abre de nuevo" en España porque el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco "quieren que se vuelva a hablar para derogar la pena de prisión revisable".

Para Cortés, "ya está legislado el tema de la prisión permanente revisable desde el año 2015 con un clamor social que iba avalado por más de 2 millones de firmas" y que a día de hoy cuenta con alrededor de 3 millones de firmas, acerca de lo cual ha agregado que "este es el sentir que Nuevas Generaciones ha recogido a lo largo y ancho" de la región.

En este contexto, ha trasladado al secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que NNGG ha reunido en Extremadura 7.000 firmas en este campaña y que, en el pleno que se celebra este jueves en el Congreso, también van a votar los diputados extremeños, del PP y del PSOE, por lo que "será" Vara "quien tenga que explicar a la sociedad extremeña si quieren derogar o no la prisión permanente revisable".

De esta manera se ha mostrado "a favor" de la prisión permanente revisable y de su ampliación en los supuestos propuestos por el Gobierno de España, a la vez que ha pedido "reflexión" a todos los grupos políticos ante dicho debate en la Cámara Baja porque "puede que mañana salga derogada la prisión permanente revisable en el Congreso" pero "donde no va a quedar derogada va a ser en la calle, porque "la gente va a seguir pidiendo justicia".

"EVITAR" LOS "MÁS EXECRABLES CRÍMENES"

En un sentido similar, Francisco Javier Fragoso ha señalado que desde el PP extremeño están "absolutamente convencidos" de que la sociedad, los extremeños y los ciudadanos de Badajoz "en su conjunto de forma mayoritaria apoyan" que la prisión permanente revisable siga siendo parte del ordenamiento penal español "con una sola intención: intentar disuadir como un elemento que pueda evitar que los más execrables crímenes que se cometen, que son los que son condenados con dicha pena, se puedan repetir".

A su juicio, la sociedad "en su conjunto llevaba muchos años pidiendo que se reformara el Código Penal" y "no hay que olvidar" que la prisión permanente revisable nace como fruto de "tener que combatir" la Doctrina Parot "tumbada" por los tribunales europeos.

"Son muchos los terroristas, los asesinos de los más terribles delitos salen a la calle sin cumplir sus penas de forma íntegra y sin tener el castigo o las posibilidades de reinserción que la sociedad requiere con su Código Penal", ha defendido Fragoso, que ha agregado que, ante eso, el PP decidió "siguiendo ese clamor popular" reformar el Código Penal.

En este mismo sentido ha remarcado que "son otros los que han querido traer en este momento de actualidad" este tema y "jugar a hacer política" con la derogación de dicha prisión permanente revisable y que el Partido Popular "no la ha puesto encima de la mesa" sino "otros que han querido jugar a quedar bien".

"El PSOE de Pedro Sánchez con Albert Rivera propusieron derogarla y después en esta legislatura han seguido jugando a hacer política con esta materia", ha incidido, al tiempo que ha sostenido que el PP considera que el Derecho Penal "no debe ser fruto de vaivenes en función de que uno quiera caer más o menos simpático" y que la sociedad "exige que quienes cometen los peores delitos estén en la cárcel, como mínimo hasta que se reinserten".

Finalmente, ha subrayado que él es el "primero" que "defiende que cuando una persona se arrepiente de lo hecho" y que vuelva a la calle si "han pasado ya años suficiente y demuestra que está reinsertado", pero que "si hay un asesino, hay un terrorista, hay un violador, hay un pederasta que decide no pedir perdón, decide no reinsertarse en la sociedad, pues tiene que estar en la cárcel porque en la calle evidentemente no puede estar" si se quiere una sociedad "tranquila", con "valores democráticos" y con "seguridad".

