Ayuntamiento de Porcuna aprueba iniciar proceso para una consulta popular sobre la continuidad del gobierno local

13/03/2018 - 22:54

El pleno del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) ha aprobado iniciar el procedimiento para realizar una consulta popular en la que los vecinos se pronuncien sobre la continuidad o no del equipo de gobierno, formado por el alcalde, Miguel Moreno, y ocho concejales que en febrero pasaron a no adscritos tras abandonar el PP.

PORCUNA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

Ha salido adelante con sus nueve votos, mientras que PSOE y PA han votado en contra, según ha precisado a Europa Press tras la sesión celebrada este martes por la noche el regidor, que dejó las filas 'populares' al no recibir una "propuesta digna de integración" tras el congreso provincial de 2017, a su juicio fraudulento, en el que fue candidato de la corriente crítica.

La propuesta explica que la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de Regulación de Consultas Populares Locales en Andalucía establece el mecanismo necesario para llevar a cabo este tipo de consultas "como instrumento de conocimiento de la opinión de los vecinos sobre asuntos de competencia municipal de especial relevancia, sin que su resultado vincule a la entidad local".

Añade que "han sido verificados los requisitos para la iniciación de este procedimiento" con la solicitud por parte "de un grupo de vecinos superior" al número previsto en el artículo 6.1.b)" de la citada normativa, que para municipios de 5.001 a 50.000 habitantes establece un mínimo de 500 firmas más el siete por ciento de los habitantes que excedan de 5.000.

En concreto, "más de mil vecinos" de Porcuna han apoyado con su rúbrica la consulta sobre que continúen dirigiendo o no el gobierno local los nueve ediles que concurrieron a las elecciones municipales de 2015 con el PP "al haber abandonado el mismo" y "dado que los dirigentes de dicho partido le están instando a dejar sus cargos".

Ha sido el propio alcalde el que decidió impulsar esa recogida de firmas: "Lo hago por una cuestión de honestidad, dignidad y coherencia. El PP dice que el acta de alcalde y concejal no es mía y que la tengo que devolver. Así que, en vez de contestarle a quien creo que no está legitimado, vuelvo a preguntarle a quien me puso aquí, que no fue el PP, sino los vecinos", ha explicado.

TRAMITACIÓN

Así las cosas y una vez que, según certificación de fecha de 7 marzo de 2018 de la secretaria de la Corporación, se cuenta con esos requisitos, se ha aprobado un acuerdo que incluye tres puntos. El primero supone "aceptar la solicitud vecinal de fecha 6 de marzo de 2018 de someter a consulta popular de ámbito municipal la cuestión relativa a la continuidad del equipo de gobierno actual fuera del Partido Popular".

En segundo lugar, se someterá el acuerdo a información pública por periodo de 20 días hábiles mediante publicación en el BOP de Jaén y en el BOJA "para que cualquier persona física o jurídica pueda efectuar las alegaciones pertinentes". Además, se comunicará a la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén para que en el plazo de 15 días hábiles pueda formular alegaciones.

Además de Moreno, la citada crisis en el PP supuso a final de enero la salida de cuatro alcaldes más, dos diputados provinciales (el propio regidor de Porcuna y el de Cárcheles) y concejales de diversas localidades. Junto a afiliados de base que también decidieron dejar las siglas 'populares', constituyeron la plataforma Jaén Adelante.

El objetivo era afianzar y ampliar su proyecto y tomar una decisión son respecto a su futuro de cara a las próximas elecciones municipales. Finalmente, decidieron "iniciar una nueva etapa bajo el paraguas de Ciudadanos", si bien los cargos públicos se mantendrán como no adscritos y no se afiliarán hasta el final del mandato por coherencia y respeto a los votantes.

